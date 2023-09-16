Команда студентов УГНТУ примет участие в чемпионате «ГеоВызов»

Более 100 студентов России и стран СГН, 20 команд, примут участие в чемпионате. Они преодолеют 12 конкурсных этапов, которые включают в себя геологический маршрут, шлиховое опробование, геологический разрез, минералогию и петрографию, палеонтологию, радиометрию, геохимию, гидрогеологию, тестирование по основам геологических знаний, экскурсионную геологическую тропу, организацию полевой стоянки и проектную деятельность. Предусмотрено и знакомство студентов с достопримечательностями республики. Открытие чемпионата пройдёт в Уфе, далее участники направятся в парк «Патриот» Чишминского района, часть мероприятий пройдет в Архангельском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

Уфимский государственный нефтяной технический университет представят студенты горно-нефтяного факультета: Айлина Мухаметзянова, Тимур Тимерханов, Софья Земскова, Эльвина Нуриева и Екатерина Зарянова. Команда ведёт активную подготовку к испытаниям под чутким руководством преподавателей кафедры «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», сообщает пресс-служба вуза.

Чемпионат «ГеоВызов» cтанет началом нового этапа в истории геологического движения республики и страны. Он объединит геологов России и стран СНГ – выдающихся ученых, экспертов, студентов средне-специальных и высших учебных заведений геологического профиля. Его цель – воспитание и привитие молодежи понятия рационального недропользования.

По мнению организаторов «ГеоВызова», Башкортостан выбран местом проведения чемпионата не случайно. В республике уникальная природа и есть опыт проведения масштабных мероприятий на самом высоком уровне. Участие в организации чемпионата принимают Межведомственная комиссия РБ по недропользованию, Министерство образования и науки РБ, Министерство природопользования и экологии РБ, УФИЦ РАН, предприятия и организации, заинтересованные в подготовке новых кадров.

Фото пресс-службы УГНТУ