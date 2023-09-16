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16 Сентября , 12:57

Михаил Мурашко оценил перспективы среднего медицинского образования в Башкирии

Рассказал в социальных сетях Максим Забелин

Михаил Мурашко оценил перспективы среднего медицинского образования в Башкирии
Михаил Мурашко оценил перспективы среднего медицинского образования в Башкирии

"С самого утра работаем вместе с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. Михаил Альбертович впервые посетил Уфимский медицинский колледж, которому, к слову, в этом году исполняется 115 лет.

Колледж основан в 1908 году как земская акушерско-фельдшерская школа. Сегодня это большое учебное заведение, с филиалом в с. Месягутово. За последние 10 лет уровень образования учебного заведения вырос, что подтверждается оснащением, статусом и достижениями, организацией волонтерского движения. Лучшим преподавателям и студентам-волонтерам Михаил Альбертович вручил ведомственные награды.

В рамках визита провели совещание с участием руководства башкирских медицинских колледжей и представителей регионального здравоохранения. Обсудили вопросы развития медицинского образования, улучшения условий работы студентов и преподавателей, а также реализации новых программ и проектов", - написал Максим Забелин.

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