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16 Сентября , 12:53

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Уфимский медколледж

16 сентября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил один из старейших образовательных  учреждений республики — Уфимский медицинский колледж, история которого насчитывает без малого 115 лет. В 1908 году в Уфе была открыта земская акушерско-фельдшерская школы, положившая  начало профессиональному медицинскому образованию на территории Башкортостана.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Уфимский медколледж
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Уфимский медколледж

Директор Уфимского медколледжа Ильдар Гилязов пояснил, что на сегодняшний день обучаются более 2 тыс. человек по семи специальностям базовой и углубленной подготовки: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, фармация, медицинский массаж.

«Наш  колледж — одно из немногих медицинских образовательных учреждений России, которое готовит специалистов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В частности, мы берем на обучение ребят с ограниченными возможностями по зрению и по слуху. Они становятся медсестрами по массажу и специалистами по лабораторной диагностике. В 2015 году по государственной программе „Доступная среда“ был приобретен уникальный комплект оборудования, позволяющий существенно облегчить им учебу. Мы также тесно работаем с нашими медучреждениями, районами республики, заключаем с ними договора на целевое обучение и планируемое трудоустройство в конкретную медицинскую организацию. И после завершения учебы наши студенты едут работать либо в свои районы или уже целенаправленно идут работать в больницы, которые им во время учебного процесса даже выплачивают дополнительную стипендию. У нас работают 153 преподавателя, в том числе кандидаты наук, заслуженные учителя и врачи РФ и РБ», — отметил директор колледжа.

Михаил Мурашко вместе с руководителем администрации Главы Башкортостана Максимом Забелиным и министром здравоохранения республики Айратом Рахматуллиным посетили кабинеты лечения пациентов хирургического профиля, физиологического акушерства, здорового человека и его окружения и пообщались со студентами. 

Михаил Мурашко подробно интересовался процессом обучения, прохождения студентами практики в медицинских учреждениях, их дальнейшим трудоустройством, а также знают ли ребята, какие действуют в стране стимулирующие государственные программы для будущих специалистов среднего медицинского звена. 

По словам ребят, все они выбрали специальность по велению сердца, многие уже проходили практику в больницах и поликлиниках Уфы, где на практике смогли познать многие профессиональные нюансы своей будущей работы.

«Нам наша будущая профессия нравится, медсестры фактически являются руками врача, многие из нас уже определились с тем, куда пойдут после завершения учебы. Кто-то поедет в свой родной район работать фельдшером в ФАПЫ, или медсестрами в больницы, где мы проходим практику, есть ребята, которые пойдут трудиться на станции скорой медицинской помощи. Мы знаем, что принята и действует федеральная программа „Земский фельдшер“, по которой есть серьезные денежные выплаты. Также мы хотим продолжать свое обучение в нашем медуниверситете и получать высшее образование, чтобы стать врачами. Ни один из нас не пожалел, что решил связать свою жизнь с медициной и лечить людей», — говорили студенты колледжа.

Министр здравоохранения России также посетил симуляционный класс физиологического акушерства. Здесь созданы условия работы в родильном зале и отрабатываются модели поведения акушерки при ведении родов и возникновении критических ситуаций.

Михаил Мурашко отметил важность оснащения кабинетов оборудованием, которое является аналогичным, установленным в медучреждениях.

«Студенты сразу получают практические навыки работы со своими будущими пациентами. Симуляционные классы, где студенты учатся на фантомах, оборудованных датчиками, позволяют им фиксировать правильность выполнения манипуляций. Радует, что в колледже есть свой центр  доклинической практики, оснащенный электронными тренажерами, внедрены IT–технологии, сформирована своя электронная библиотека», — подчеркнул министр здравоохранения России. 

В симуляционном классе по оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе, где установлен симулятор машины скорой помощи в натуральную величину, будущие фельдшеры показали Михаилу Мурашко алгоритм своих действий по оказанию скорой помощи ребенку, получившему травмы при падении с самоката. По словам директора колледжа в симуляционных классах можно создавать самые разные ситуации, повторять их неограниченное количество раз, пока действия будущих медсестер и фельдшеров не будут доведены до автоматизма.

Министр здравоохранения дал отличную оценку слаженной работе бригады и пожелал им, чтобы и в будущем, когда они пойдут работать на станции скорой медицинской помощи они также качественно и оперативно выполняли свои профессиональные обязанности. 

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