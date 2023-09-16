Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Уфимский медколледж

Директор Уфимского медколледжа Ильдар Гилязов пояснил, что на сегодняшний день обучаются более 2 тыс. человек по семи специальностям базовой и углубленной подготовки: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, фармация, медицинский массаж.

«Наш колледж — одно из немногих медицинских образовательных учреждений России, которое готовит специалистов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В частности, мы берем на обучение ребят с ограниченными возможностями по зрению и по слуху. Они становятся медсестрами по массажу и специалистами по лабораторной диагностике. В 2015 году по государственной программе „Доступная среда“ был приобретен уникальный комплект оборудования, позволяющий существенно облегчить им учебу. Мы также тесно работаем с нашими медучреждениями, районами республики, заключаем с ними договора на целевое обучение и планируемое трудоустройство в конкретную медицинскую организацию. И после завершения учебы наши студенты едут работать либо в свои районы или уже целенаправленно идут работать в больницы, которые им во время учебного процесса даже выплачивают дополнительную стипендию. У нас работают 153 преподавателя, в том числе кандидаты наук, заслуженные учителя и врачи РФ и РБ», — отметил директор колледжа.

Михаил Мурашко вместе с руководителем администрации Главы Башкортостана Максимом Забелиным и министром здравоохранения республики Айратом Рахматуллиным посетили кабинеты лечения пациентов хирургического профиля, физиологического акушерства, здорового человека и его окружения и пообщались со студентами.

Михаил Мурашко подробно интересовался процессом обучения, прохождения студентами практики в медицинских учреждениях, их дальнейшим трудоустройством, а также знают ли ребята, какие действуют в стране стимулирующие государственные программы для будущих специалистов среднего медицинского звена.

По словам ребят, все они выбрали специальность по велению сердца, многие уже проходили практику в больницах и поликлиниках Уфы, где на практике смогли познать многие профессиональные нюансы своей будущей работы.

«Нам наша будущая профессия нравится, медсестры фактически являются руками врача, многие из нас уже определились с тем, куда пойдут после завершения учебы. Кто-то поедет в свой родной район работать фельдшером в ФАПЫ, или медсестрами в больницы, где мы проходим практику, есть ребята, которые пойдут трудиться на станции скорой медицинской помощи. Мы знаем, что принята и действует федеральная программа „Земский фельдшер“, по которой есть серьезные денежные выплаты. Также мы хотим продолжать свое обучение в нашем медуниверситете и получать высшее образование, чтобы стать врачами. Ни один из нас не пожалел, что решил связать свою жизнь с медициной и лечить людей», — говорили студенты колледжа.

Министр здравоохранения России также посетил симуляционный класс физиологического акушерства. Здесь созданы условия работы в родильном зале и отрабатываются модели поведения акушерки при ведении родов и возникновении критических ситуаций.

Михаил Мурашко отметил важность оснащения кабинетов оборудованием, которое является аналогичным, установленным в медучреждениях.

«Студенты сразу получают практические навыки работы со своими будущими пациентами. Симуляционные классы, где студенты учатся на фантомах, оборудованных датчиками, позволяют им фиксировать правильность выполнения манипуляций. Радует, что в колледже есть свой центр доклинической практики, оснащенный электронными тренажерами, внедрены IT–технологии, сформирована своя электронная библиотека», — подчеркнул министр здравоохранения России.

В симуляционном классе по оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе, где установлен симулятор машины скорой помощи в натуральную величину, будущие фельдшеры показали Михаилу Мурашко алгоритм своих действий по оказанию скорой помощи ребенку, получившему травмы при падении с самоката. По словам директора колледжа в симуляционных классах можно создавать самые разные ситуации, повторять их неограниченное количество раз, пока действия будущих медсестер и фельдшеров не будут доведены до автоматизма.

Министр здравоохранения дал отличную оценку слаженной работе бригады и пожелал им, чтобы и в будущем, когда они пойдут работать на станции скорой медицинской помощи они также качественно и оперативно выполняли свои профессиональные обязанности.