Можно ли выйти из отпуска по уходу за ребенком до трех лет досрочно?

Также можно выйти на неполный рабочий день. При условии, что продолжительность рабочего дня позволяет осуществлять уход за малышом. Родители или опекуны, которые ухаживают за детьми до полутора лет, получают ежемесячное пособие. При этом они могут выйти на работу на неполный день. В таком случае пособие будет выплачиваться тому, кто фактически осуществляет уход за ребёнком.



Для работы во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет нужно заранее согласовать с руководством продолжительность смены и количество рабочих дней.



Молодые мамы могут отказаться от командировок, сверхурочной и ночной работы, а также работы по выходным и нерабочим праздникам.



Отпуск по уходу за ребенком можно прервать для выхода на работу, а потом снова оформить отпуск.



На всё время отпуска по уходу за ребёнком рабочее место за родителем сохраняется.



Если ваши трудовые права нарушили, направьте обращение через сервис «Сообщить о проблеме» на портале Онлайнинспекция.рф



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостанТакже можно выйти на неполный рабочий день. При условии, что продолжительность рабочего дня позволяет осуществлять уход за малышом. Родители или опекуны, которые ухаживают за детьми до полутора лет, получают ежемесячное пособие. При этом они могут выйти на работу на неполный день. В таком случае пособие будет выплачиваться тому, кто фактически осуществляет уход за ребёнком.



Для работы во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет нужно заранее согласовать с руководством продолжительность смены и количество рабочих дней.



Молодые мамы могут отказаться от командировок, сверхурочной и ночной работы, а также работы по выходным и нерабочим праздникам.



Отпуск по уходу за ребенком можно прервать для выхода на работу, а потом снова оформить отпуск.



На всё время отпуска по уходу за ребёнком рабочее место за родителем сохраняется.



Если ваши трудовые права нарушили, направьте обращение через сервис «Сообщить о проблеме» на портале Онлайнинспекция.рф



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан