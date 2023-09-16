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16 Сентября , 11:59

На фестивале «Айда играть» представлены тавлинские деревянные игрушки

На площадке Всероссийского фестиваля игр «Айда играть» можно познакомиться с традициями и культурой разных народов. Так, на выставке-ярмарке, которая расположилась на Советской улице, представлено творчество самобытного эрзянского села – Подлесной Тавлы Республики Мордовия.

На фестивале «Айда играть» представлены тавлинские деревянные игрушки
На фестивале «Айда играть» представлены тавлинские деревянные игрушки

Общественная организации Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь» привезла на фестиваль тавлинские деревянные игрушки. Работы мастера не покрывают лаком, оттого они и кажутся живыми и теплыми. Это особенность резьбы и технологий свойственна всем мастерам из Подлесной Тавлы.

На площадке фестиваля «Айда играть» можно не только ознакомиться с их творчеством, но и принять участие в мастер-классах, которые проводят председатель ОО «Эрьмезь», член Союза художников России, директор музея «Этно-кудо» Петр Рябов и член правления ОО «Эрьмезь», член Союза художников России, народный мастер резьбы по дереву Александр Рябов.

«У нас свой тавлинский стиль резьбы. Мы изготавливаем фигуры с изображением коней, обрядовые маски и музыкальные инструменты. В качестве основного материала для работ применяем липу, так как у нее самая мягкая, податливая древесина», - рассказал Александр Рябов.

Первые шаги в икусстве резьбы по дереву Александр сделал еще во время учебы в школе – небольшие скульптурные фигуры.

С 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

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