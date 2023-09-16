На фестивале «Айда играть» представлены тавлинские деревянные игрушки

Общественная организации Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь» привезла на фестиваль тавлинские деревянные игрушки. Работы мастера не покрывают лаком, оттого они и кажутся живыми и теплыми. Это особенность резьбы и технологий свойственна всем мастерам из Подлесной Тавлы.

На площадке фестиваля «Айда играть» можно не только ознакомиться с их творчеством, но и принять участие в мастер-классах, которые проводят председатель ОО «Эрьмезь», член Союза художников России, директор музея «Этно-кудо» Петр Рябов и член правления ОО «Эрьмезь», член Союза художников России, народный мастер резьбы по дереву Александр Рябов.

«У нас свой тавлинский стиль резьбы. Мы изготавливаем фигуры с изображением коней, обрядовые маски и музыкальные инструменты. В качестве основного материала для работ применяем липу, так как у нее самая мягкая, податливая древесина», - рассказал Александр Рябов.

Первые шаги в икусстве резьбы по дереву Александр сделал еще во время учебы в школе – небольшие скульптурные фигуры.

С 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.