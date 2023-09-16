На Всероссийском фестивале «Айда играть» появилась баскетбольная площадка

Помимо азарта и удовольствия от игры, конкурсов и мастер-классов, участники баскетбольного праздника получили полное право на всевозможные сувениры с символикой уфимской команды, автографы и фото со своими любимцами.

Пройти мимо площадки БК «Уфимец» и не заметить ее не было ни единого шанса – огромный сеточный контейнер, доверху набитый новенькими баскетбольными мячами, как магнит, притягивал взоры посетителей. Мячи в очередной раз стали щедрым подарком от организаторов популярного в стране движения, уже долгие годы масштабно проходящего в нашей республике. Теперь их обладателями стали участники Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2022/23. Общее количество подаренных школам Башкортостана мячей стало не только рекордным за все годы проведения акции, но и символичным – четыре с половиной тысячи, в честь грядущего 450-летия Уфы.

Фактически душой фестиваля в его баскетбольной составляющей, несомненно, стал олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Иван Едешко. Каждый его приезд в республику – настоящий подарок для всех поклонников популярной игры.

Накануне открытия фестиваля состоялся показ фильма «Движение вверх», после которого легендарный отечественный спортсмен почти три часа отвечал на вопросы и беседовал со зрителями. Своим искренним позитивом и жизнерадостностью Иван Иванович делился и во время непосредственного общения с участниками форума «Айда играть!» - спортсменами и любителями баскетбола всех возрастов. Автографы и снимки с автором золотого паса в далеком Мюнхене здесь лились, как из рога изобилия. Как и раздача заветных мячей, чье, казалось бы, бескрайнее количество, постепенно утекало в руки юных любителей спорта, заслуживших такие подарки и внимание.

Фестиваль «Айда играть!» продлится до 17 сентября. Ежедневно посетителей зоны активности БК «Уфимец» ждут увлекательные мероприятия: выставочные матчи с участием профессиональных спортсменов в форматах 3х3 и 5х5, шоу летающих баскетболистов «Playmakers» – команды виртуозов, блестяще исполняющих баскетбольный фристайл, акробатические данки с батута и другие зрелищные элементы, а также всевозможные визуальные и прикладные радости фантастической игры. Баскетбольного счастья в эти дни хватит на всех!

Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.