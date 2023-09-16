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16 Сентября , 10:54

На Всероссийском фестивале «Айда играть» появилась баскетбольная площадка

На масштабном детском форуме, который впервые приняла столица нашей республики, баскетбольный клуб «Уфимец» подготовил свою зону активности

На Всероссийском фестивале «Айда играть» появилась баскетбольная площадка
На Всероссийском фестивале «Айда играть» появилась баскетбольная площадка

Помимо азарта и удовольствия от игры, конкурсов и мастер-классов, участники баскетбольного праздника получили полное право на всевозможные сувениры с символикой уфимской команды, автографы и фото со своими любимцами.

Пройти мимо площадки БК «Уфимец» и не заметить ее не было ни единого шанса – огромный сеточный контейнер, доверху набитый новенькими баскетбольными мячами, как магнит, притягивал взоры посетителей. Мячи в очередной раз стали щедрым подарком от организаторов популярного в стране движения, уже долгие годы масштабно проходящего в нашей республике. Теперь их обладателями стали участники Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2022/23. Общее количество подаренных школам Башкортостана мячей стало не только рекордным за все годы проведения акции, но и символичным – четыре с половиной тысячи, в честь грядущего 450-летия Уфы.

Фактически душой фестиваля в его баскетбольной составляющей, несомненно, стал олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Иван Едешко. Каждый его приезд в республику – настоящий подарок для всех поклонников популярной игры.

Накануне открытия фестиваля состоялся показ фильма «Движение вверх», после которого легендарный отечественный спортсмен почти три часа отвечал на вопросы и беседовал со зрителями. Своим искренним позитивом и жизнерадостностью Иван Иванович делился и во время непосредственного общения с участниками форума «Айда играть!» - спортсменами и любителями баскетбола всех возрастов. Автографы и снимки с автором золотого паса в далеком Мюнхене здесь лились, как из рога изобилия. Как и раздача заветных мячей, чье, казалось бы, бескрайнее количество, постепенно утекало в руки юных любителей спорта, заслуживших такие подарки и внимание. 

Фестиваль «Айда играть!» продлится до 17 сентября. Ежедневно посетителей зоны активности БК «Уфимец» ждут увлекательные мероприятия: выставочные матчи с участием профессиональных спортсменов в форматах 3х3 и 5х5, шоу летающих баскетболистов «Playmakers» – команды виртуозов, блестяще исполняющих баскетбольный фристайл, акробатические данки с батута и другие зрелищные элементы, а также всевозможные визуальные и прикладные радости фантастической игры. Баскетбольного счастья в эти дни хватит на всех!

Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

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"Стерлитамакский рабочий"

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