«Надо быть добрым»: юные зрители мультпарада в Уфе рассказали, чему их научили персонажи мультфильмов

Известные всем персонажи вместе с маленькими гостями фестиваля сделали зарядку.

Юные уфимцы остались в восторге от общения с героями мультфильмов. Ребята рассказали, кто из персонажей им нравится больше всего.

«Мне нравится Чебурашка, потому что он — маленький, пушистый дружок. Думаю, что этот фестиваль самый хороший», — поделился своими впечатлениями 9-летний Амир.

«На этом фестивале я узнала Чебурашку, Зайца и Волка из «Ну, погоди!». Этот мультик учит доброте, уважению. Это важно, чтобы человеку было хорошо с тобой общаться», — считает 10-летняя София.

«Мне очень нравится фестиваль, здесь можно фотографироваться с разными персонажами из мультфильмов. Особенно понравилось фотографироваться с Волком — он просто веселый, смешной. Мультик «Ну, погоди!» учит, что надо добрее относиться к людям, не мешать им. Этот урок я использую в жизни», — сказала 10-летняя Даша.

«Мне нравится Шарик из Простоквашино. Он веселый, любит играть, снимать из фоторужья — смешной, в общем. Я думаю, можно было бы жить как Дядя Федор. Этот мультфильм такой домашний, близкий для меня», — рассказал 10-летний Саид.

Мультпарад завершается развлекательной программой. Пока аниматоры веселят ребят на сцене, каждый зритель может подойти к любимому герою, обнять его и передать самые добрые пожелания.

Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.