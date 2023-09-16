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16 Сентября , 12:07

Современный папа Карло живет в Бакалах

Кукла Федя и малышка Алия прогулялись по Советской площади.

Современный папа Карло живет в Бакалах
Современный папа Карло живет в Бакалах

Трехлетняя Алия Донич пришла на Всероссийский фестиваль «Айда играть» вместе с мамой Лейсян. Увидев деревянную куклу Федю, Алия захотела прогуляться с ней.

Федю создал мастер из Бакалинского района Анатолий Шабалин. Анатолий Михайлович работал слесарем аварийных работ в «Газпроме». В июне вышел на пенсию и занялся своим хобби вплотную.

- Резьбой по дереву я увлекся после армии. Сначала делал посуду. Потом занялся куклами. У меня есть мечта – чтобы мои игрушки сыграли сказку «Волшебник Изумрудного города». Сейчас в моей коллекции около 30 кукол. Было бы замечательно, если бы они радовали детей со сцены, - говорит мастер.

Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

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