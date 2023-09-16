Стерлитамакский башдрамтеатр на фестивале «Айда играть» представил спектакль «Приключения с огнем»

«Приключения с огнем» – поучительная сказка по пьесе Натальи Шор, в которой герои спектакля знакомят детей с правилами пожарной безопасности. Главная героиня – непослушная девочка, пока родителей нет дома, решает поиграть со спичками и попадает в неприятную ситуацию.

Режиссер Юлия Саубанова поставила спектакль в стиле клоунады и не прогадала. В этом году спектакль отмечает юбилей – он выходит на сцену уже 10 лет!

Артисты Расиль Сынбулатов, Марат Зубаиров, Алия Зарипова, Лилия Ахунова с первых секунд представления вовлекли юных зрителей в процесс: во время спектакля все дети были задействованы в игре.



Конечно, лучшей наградой для артистов были аплодисменты и улыбки маленьких зрителей.

Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.