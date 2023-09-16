В Кармаскалинском районе проходит республиканский праздник ко Дню работников леса

Поприветствовал собравшихся заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олег Тыщенко. От имени Главы региона Радия Хабирова он поздравил всех с праздником.

– Этот замечательный праздник отмечает шесть тысяч сотрудников 800 предприятий и хозяйств республики. Они представляют все направления: от лесозаготовки и восстановления лесов до деревообработки и выпуска готовой продукции. На долю республики приходится полтора процента всех заготовок в стране, – отметил Олег Андреевич.

Он также пожелал всем мира, добра и профессиональных успехов.

– Лес и лесные ресурсы нужно беречь, возобновлять. Призываю всех участвовать в посадке саженцев, которую мы проведем сегодня. В рамках мероприятия планируется высадить 4000 сеянцев лиственницы. Ведь, как говорят в народе, лес нас кормит, одевает и дает возможность отдохнуть, – сказал заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан Ильгиз Фаткуллин.

Председатель Совета директоров ООО «Уральский лес» Вадим Согияйнен подчеркнул, что три года назад была перевернута очередная страница компании «Башлеспром». Появилась компания «Уральский лес». И, несмотря на пандемию и санкции, предприятие активно развивается.

На официальной церемонии открытия наградами были поощрены лучшие работники лесной отрасли.

В рамках праздника традиционно проводится Республиканский конкурс «Лесоруб 2023», а также фестиваль по спортивному ориентированию. Среди участников этих мероприятий – профессионалы и любители, а также активная молодежь.

Дарья Логачева и Лада Сивоплясова - студентки Уфимского лесотехнического техникума. Они будущие специалисты лесного и лесопаркового хозяйств.

– С большим удовольствием приехали на мероприятие. Мы любим лес и планируем связать жизнь с этой отраслью. Сегодня будем пробовать свои силы в спортивной эстафете, а трое парней из нашего учебного заведения участвуют в конкурсе «Лесоруб», – поделились девушки.

На праздник по традиции приезжают семьями. Для взрослых и детей подготовили насыщенную программу: это шоу с ведущими коллективами республики и Кармаскалинского района, интерактивные зоны для взрослых и детей, стрельба из лука, арт – зона, фудкорт. Работала торговая площадка, где продавали красивейшие изделия из дерева, картины, мед, украшения и игрушки. Самым ярким моментом праздника стало выступление этно-оркестра «Бишбармак».

Организаторами праздника выступили предприятия ООО «Уральский лес» и ООО «Башлес», Ассоциация лесопромышленников Республики Башкортостан, Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан при поддержке Администрации Кармаскалинского района и Министерства промышленности и инноваций Республики Башкортостан.