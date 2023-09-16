В последние годы масштабно обновляется медицинское оборудование — Мурашко

«Когда общаешься с врачами и медсестрами на селе или со студентами, они, как и сегодня в колледже, отмечают изменения в оснащении. За последние годы в стране мы открыли более 4 тысяч современных ФАПов. Там появились возможности отпускать лекарственные препараты, идет цифровизация, внедряются телемедицинские консультации. Для молодежи все это очень важно. Мы много приобретаем автотранспорта для ФАПов, которые выдаются фельдшерам, которыми они могут сами управлять. Таким образом, мы сокращаем время доезда до пациента на селе, где не так удобно пользоваться общественным транспортом, как в городе. Это создает мобильность, возможность обслуживать несколько населенных пунктов — это уже новые реалии. Поэтому, когда фельдшер подписывает контракт на работу в сельском ФАПе, было бы хорошо, чтобы у него на руках было и водительское удостоверение, для того, чтобы он мог управлять автомобилем и полностью включится в рабочий процесс. Важно, чтобы студенты обучались и новым информационным системам, которая у нас единая в стране для государственных медицинских учреждений», — отметил Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России считает, что необходимо обращать внимание на практикоориентированную подготовку. «Создаются новые возможности в учебных заведениях, появились манекены, когда есть возможность отработать инъекции, перевязки, наложение швов, все практические навыки, с которыми медработник может столкнуться и он уже понимает, что способен все это сделать в жизни. Важно, чтобы студенты учились общению с больными, умели слышать их, предугадывать по симптомам возможные риски осложнения. Ну и обучение на современном оборудовании. Техника приходит очень сложная, и медработник должен ею умело пользоваться.

Возрастают требования и к преподавателям, который сам должен быть информирован и подготовлен. Они должны приходить в медорганизации, видеть, как работают с оборудованием врачи и медсестры, чтобы потом все это доходчиво объяснять своим студентам», — сказал руководитель Минздрава России.

По мнению Михаила Мурашко важно, что сегодня во время общения ни один из студентов медколледжа не усомнился в правильности выбора своей профессии. «Это блестяще. Радует, что очень высокий конкурс в медицинские вузы и колледжи. В Уфе мне сказали, что средний балл при поступлении в колледж — 4, 5 балла. И мы видим, какие высокие требования к абитуриентам. Мы горды, что в нашу специальность идут школьники с такой высокой степенью подготовки», — сказал министр здравоохранения России, отвечая на вопрос агентства Башинформ.