В Уфу прилетели первые участники международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

- Настроение у нас боевое. Мы готовились к чемпионату, очень надеемся, что покажем хорошие результаты. Разобрали задания, посмотрели литературу, все, что нужно повторили и подтянули, - улыбается Дастан Турсунгалиев.

Дастан учится по образовательной программе "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых".

- Мой папа работал в этой сфере - на карьере и в шахте. Именно поэтому я решил стать геологом. О Башкирии знаю не много, в основном то, что в столице Республики родились многие знаменитые музыканты. Знаю, что культура Башкирии и Казахстана очень похожи. Сегодня вы встречали нас чак-чаком - значит мы почти дома. В Казахстане чак-чак - это тоже традиционное сладкое угощение. Геология Казахстана очень разнообразна. Про геологию Башкирии знаю то, что это горный хребет двух тектонических плит, который доходит до Казахстана.

Дастан считает, что главная цель приезда в Уфу - это знакомство с будущими коллегами-геологами.

- В первую очередь, конечно, нам интересны общение касательно геологии и знакомства. До этого я никогда не был в Уфе, очень рад возможности побывать в Башкирии.

В поездке ребят сопровождает Оксана Кузьмина, ассоциированный профессор Школы наук о Земле Восточного казахстанского технического университета.

- Я преподаю геологические дисциплины и курирую студентов во время чемпионата. Наша команда состоит из пяти человек, все ребята учатся на третьем курсе университета. Если честно, мы очень волнуемся - новый город, новые впечатления. От предстоящего мероприятия у нас только положительные ожидания - будем знакомиться с людьми со всей России. Когда еще представиться такая возможность! В первую очередь я очень рада за ребят. Многие из них впервые куда-то поехали за пределы Казахстана, некоторые впервые полетели на самолете. Я надеюсь, что эта поездка станет для них отличной возможностью увидеть мир, познакомиться с будущими коллегами и затем продолжать развиваться, участвуя в геологических конференциях.

По мнению Оксаны Кузьминой развитие геологии - это жизненная необходимость не только в России, но и в Казахстане.

- Дело в том, что многие месторождения практически отработаны, задел запасов советской геологии исчерпан и сейчас нам нужен приток свежей крови - новые технологии и разработки.

Напомним, что с 16 по 22 сентября в Башкирии будет проходить I Международный чемпионат «ГеоВызов». Заявилось 20 команд из 13 регионов России, а также команда из Казахстана. Открытие чемпионата состоится 17 сентября в ГКЗ “Башкортостан”. Завершится мероприятие 22 сентября в парке “Патриот”.