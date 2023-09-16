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16 Сентября , 14:08

Всемирно известный изобретатель головоломок приехал на фестиваль «Айда играть»

Автор головоломок Владимир Красноухов признался, что кубик Рубика собирал неделю.

Всемирно известный изобретатель головоломок приехал на фестиваль «Айда играть»
Всемирно известный изобретатель головоломок приехал на фестиваль «Айда играть»

В Уфе на фестивале игр «Айда играть» проходят мастер-классы от изобретателя шарад и пазлов.

Одна из самых посещаемых площадок на фестивале игр «Айда играть» – это «Планета головоломок». Заведует ею популяризатор и изобретатель головоломок Владимир Красноухов.

Всем нам хорошо известны пятнашки, тетрис, кубик Рубика. Но на самом деле мир пазлов бесконечен. Владимир Иванович нес в этот мир существенный вклад – в его послужном списке более сотни изобретенных головоломок. Их выпускают по лицензии даже в США, Японии и других странах. Специально для фестиваля «Айда играть» Красноухов создал несколько головоломок, посвященных Башкирии. Это, например, «Торатау», где требуется собрать гору, сложив в правильном порядке геометрические фигуры, а также, «пятнашки» (условно назовем их так), с буквами, образующими слово «Башкирия» и фразу «Айда играть!».

Мы задали изобретателю несколько вопросов.

— Владимир Иванович, с чего началось ваше увлечение головоломками?

— Интерес ко всему необычному мне привили родители. Причем сами они практически не учились в школе, но были очень умными и мечтали дать образование своим семерым детям. Мама была домохозяйкой и подрабатывала в лесхозе. Чтобы не оставлять меня дома без присмотра, она брала меня с собой и учила работать с тяпкой. Показывала, как правильно ее держать, чтобы не уставать — не за конец и не слишком близко к острию. Показывала, как на рукоятке определить центр тяжести, причем сама даже слова этого не знала. И таких примеров было огромное количество. Она показала, как бегать по стерне, то есть, по свежескошенной траве, чтобы ноги не чувствовали боль. А отец был столяром, он делал нам деревянные игрушки. Помню, я играл с другом в шахматы, и не хватало фигурки коня. Так он взял топор и сделал нам коня за пять минут. Еще мы с ним клеили галоши из камер студебеккеров. Все это оказало на меня большое влияние.

— А как вы создали свою первую головоломку?

— Это было уже во взрослом возрасте. Мы с сыном выписывали «Юный техник» и «Наука и жизнь», и поначалу воспроизводили образцы из этих журналов. Потом я решил создать что-то свое. Одна из первых моих головоломок называлась «Петля Ориона», она даже побывала в космосе. Ее использовали космонавты Лебедев и Березовой для психологической разгрузки.

— Как вы отнеслись к кубику Рубика? Вам не было завидно, что его создал кто-то другой?

— Не было. Я был восхищен. Тем более, я знаком с Эрно Рубиком, это очень хороший добрый человек.

— Вы сами быстро его собрали?

— За неделю. Но это было еще до того, как появились алгоритмы сборки. Двое суток мне потребовалось, чтобы понять, что я его не соберу, если крутить произвольно. Затем стал составлять алгоритмы полезных ходов, разработал методику и собрал.

— А наперегонки с кем-нибудь пытались собрать кубик Рубика или какую-либо другую головоломку?

— Нет, в этом плане я не спортсмен. И вообще, любая головоломка это состязание с самим собой.

— Сейчас сколько времени вам нужно, чтобы собрать кубик Рубика?

— Я с тех пор, как собрал его впервые, вообще больше к нему не прикасался. Еще столько на свете неоткрытого, а я человек амбициозный.

— Как вы считаете, справедливо ли делить людей на «физиков» и «лириков»?

— Я думаю, что талантливый человек может быть и физиком, и лириком одновременно.

— Почему одним головоломки интересны, а другим — нет?

— Последним не повезло с родителями и преподавателями, наверное.

— Как вам фестиваль и Уфа в целом?

— Я в восторге от Уфы и Башкирии. Я бывал во многих странах, разве что в Антарктиде не был. И понял одно — нет страны лучше России. Россия и, естественно, ваша республика — это отдельная уникальная культура. А Башкирия для меня интереснее Швейцарии. И если туристам вдруг не хватает игр для досуга, то наши головоломки для этого подходят идеально.

 
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