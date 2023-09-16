Всемирно известный изобретатель головоломок приехал на фестиваль «Айда играть»

В Уфе на фестивале игр «Айда играть» проходят мастер-классы от изобретателя шарад и пазлов.

Одна из самых посещаемых площадок на фестивале игр «Айда играть» – это «Планета головоломок». Заведует ею популяризатор и изобретатель головоломок Владимир Красноухов.



Всем нам хорошо известны пятнашки, тетрис, кубик Рубика. Но на самом деле мир пазлов бесконечен. Владимир Иванович нес в этот мир существенный вклад – в его послужном списке более сотни изобретенных головоломок. Их выпускают по лицензии даже в США, Японии и других странах. Специально для фестиваля «Айда играть» Красноухов создал несколько головоломок, посвященных Башкирии. Это, например, «Торатау», где требуется собрать гору, сложив в правильном порядке геометрические фигуры, а также, «пятнашки» (условно назовем их так), с буквами, образующими слово «Башкирия» и фразу «Айда играть!».

Мы задали изобретателю несколько вопросов.

— Владимир Иванович, с чего началось ваше увлечение головоломками?

— Интерес ко всему необычному мне привили родители. Причем сами они практически не учились в школе, но были очень умными и мечтали дать образование своим семерым детям. Мама была домохозяйкой и подрабатывала в лесхозе. Чтобы не оставлять меня дома без присмотра, она брала меня с собой и учила работать с тяпкой. Показывала, как правильно ее держать, чтобы не уставать — не за конец и не слишком близко к острию. Показывала, как на рукоятке определить центр тяжести, причем сама даже слова этого не знала. И таких примеров было огромное количество. Она показала, как бегать по стерне, то есть, по свежескошенной траве, чтобы ноги не чувствовали боль. А отец был столяром, он делал нам деревянные игрушки. Помню, я играл с другом в шахматы, и не хватало фигурки коня. Так он взял топор и сделал нам коня за пять минут. Еще мы с ним клеили галоши из камер студебеккеров. Все это оказало на меня большое влияние.

— А как вы создали свою первую головоломку?

— Это было уже во взрослом возрасте. Мы с сыном выписывали «Юный техник» и «Наука и жизнь», и поначалу воспроизводили образцы из этих журналов. Потом я решил создать что-то свое. Одна из первых моих головоломок называлась «Петля Ориона», она даже побывала в космосе. Ее использовали космонавты Лебедев и Березовой для психологической разгрузки.

— Как вы отнеслись к кубику Рубика? Вам не было завидно, что его создал кто-то другой?

— Не было. Я был восхищен. Тем более, я знаком с Эрно Рубиком, это очень хороший добрый человек.

— Вы сами быстро его собрали?

— За неделю. Но это было еще до того, как появились алгоритмы сборки. Двое суток мне потребовалось, чтобы понять, что я его не соберу, если крутить произвольно. Затем стал составлять алгоритмы полезных ходов, разработал методику и собрал.

— А наперегонки с кем-нибудь пытались собрать кубик Рубика или какую-либо другую головоломку?

— Нет, в этом плане я не спортсмен. И вообще, любая головоломка это состязание с самим собой.

— Сейчас сколько времени вам нужно, чтобы собрать кубик Рубика?

— Я с тех пор, как собрал его впервые, вообще больше к нему не прикасался. Еще столько на свете неоткрытого, а я человек амбициозный.

— Как вы считаете, справедливо ли делить людей на «физиков» и «лириков»?

— Я думаю, что талантливый человек может быть и физиком, и лириком одновременно.

— Почему одним головоломки интересны, а другим — нет?

— Последним не повезло с родителями и преподавателями, наверное.

— Как вам фестиваль и Уфа в целом?

— Я в восторге от Уфы и Башкирии. Я бывал во многих странах, разве что в Антарктиде не был. И понял одно — нет страны лучше России. Россия и, естественно, ваша республика — это отдельная уникальная культура. А Башкирия для меня интереснее Швейцарии. И если туристам вдруг не хватает игр для досуга, то наши головоломки для этого подходят идеально.