В КБ №1 Стерлитамака успешно прооперировали мужчину, тяжело травмированного бензопилой

Вчера в Городскую клиническую больницу №1 города Стерлитамака поступил пациент из Ишимбайского района в крайне тяжелом состоянии после пореза бензопилой. Дежурной бригадой было предпринято экстренное оперативное лечение в противошоковой реанимации для сохранение левой верхней конечности. Ему было оперативно проведено протезирование левой плечевой артерии аутовеной сосудистым хирургом Рафиком Равильевичем Хисматуллиным. Врачи-травматологи Ильнур Радифович Байков и Азат Ринатович Шайхутдинов провели восстановление срединного нерва, удаление головки лучевой кости и ушивание мягких тканей.



После пациент был переведён в реанимационное анестезиологическое отделение. Благодаря своевременной помощи дежурной бригады на данный момент у пациента наблюдается положительная динамика.