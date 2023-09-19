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19 Сентября , 14:12

В КБ №1 Стерлитамака успешно прооперировали мужчину, тяжело травмированного бензопилой

Об этом на своей странице ВК рассказал главный врач больницы Ильшат Яппаров 

В КБ №1 Стерлитамака успешно прооперировали мужчину, тяжело травмированного бензопилой
В КБ №1 Стерлитамака успешно прооперировали мужчину, тяжело травмированного бензопилой

Вчера в Городскую клиническую больницу №1 города Стерлитамака поступил пациент из Ишимбайского района в крайне тяжелом состоянии после пореза бензопилой. Дежурной бригадой было предпринято экстренное оперативное лечение в противошоковой реанимации для сохранение левой верхней конечности. Ему было оперативно проведено протезирование левой плечевой артерии аутовеной сосудистым хирургом Рафиком Равильевичем Хисматуллиным. Врачи-травматологи Ильнур Радифович Байков и Азат Ринатович Шайхутдинов провели восстановление срединного нерва, удаление головки лучевой кости и ушивание мягких тканей.

После пациент был переведён в реанимационное анестезиологическое отделение. Благодаря своевременной помощи дежурной бригады на данный момент у пациента наблюдается положительная динамика.

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