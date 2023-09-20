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20 Сентября , 15:33

О фестивале «Башкорт аты», прошедшем в Башкирии, телеканал «Конный мир» выпустил фильм

Напомним, что с 11 по 13 августа в Баймакском районе республики проходил II международной фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты». Об этом ярком событии федеральный телеканал «Конный мир» выпустил фильм.

О фестивале «Башкорт аты», прошедшем в Башкирии, телеканал «Конный мир» выпустил фильм
О фестивале «Башкорт аты», прошедшем в Башкирии, телеканал «Конный мир» выпустил фильм

Зрители смогут окунуться в эту незабываемую и колоритную атмосферу, в фильме запечатлели конный парад, скачки, национальные игры башкир, фестиваль кумыса и много другое. А его участниками стали даже иностранные граждане из ОАЭ, Азербайджана, Турции, Казахстана,Киргизии Узбекситана, Белоруссии, а также из многих российских регионов. Трансляция фильма проходит в рамках программы «PRO_Событие» в среду в 0.40, в четверг в 8.30, в пятницу в 15.10, в субботу в 10.35, в воскресенье 20.55 по местному времени.

Фото: ИА "Башинформ".

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