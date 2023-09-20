О системе долговременного ухода в Башкортостане

Это пилотная программа, которая реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Участниками программы в 2023 году станут 800 жителей республики. До включения в пилот социальные услуги по долговременному уходу предоставлялись только в Уфе и только за счет регионального бюджета – не всегда бесплатно, включая частичную или полную оплату за услуги.



В 2024 году систему долговременного ухода планируется внедрить по всей России.

Что же нужно знать о долговременном уходе, объяснили специалисты Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

Помощник на дому работает до 24 в неделю и до 4 часов ежедневно, включая выходные. Этим он отличается от соцработника, который предоставляет кратковременные бытовые услуги 2 раза в неделю.

Люди, которые ухаживают за своими маломобильными близкими самостоятельно, теперь могут оформить трудовой стаж и получать зарплату за уход. Для этого нужно пройти бесплатное обучение и трудоустроиться сиделкой в Центр социального обслуживания населения: https://vk.cc/cr0ubh.

Программа профподготовки на должность «Помощник по уходу» – очная. Общее количество часов – 37, из них 10 часов – это теория, а 25 часов – практические занятия. Срок обучения – 5 дней.

Признание человека нуждающимся в долговременном уходе будет осуществляться через территориальные координационные центры – в пилотном режиме в Башкортостане будет создано 7 таких центров.

Дополнительную информацию можно получить у социального участкового https://vk.cc/cqJV6G, в центре социального обслуживания и по телефону горячей линии Центра социального обслуживания населения: 8 (800) 775-00-14