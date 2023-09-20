+15 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
20 Сентября , 10:46

Участники «ГеоВызова» отправились на встречу с природой Башкирии

Сегодня студенты-участники международного чемпионата "ГеоВызов" отправились в Архангельскую область республики, в район Аскинской ледяной пещеры, чтобы пройти практические этапы соревнований.

Геологи прошли три испытания: «Геологический маршрут», «Точечный отбор проб» и «Гидрология». 

Главным судье стал главный судья всего чемпионата "ГеоВызов" Игорь Бергазов. Он 40 лет занимается маршрутной геологией. На сегодняшний день он является главным геологом ООО «Башгео», составляет один из листов (15-й) государственной геологической карты масштаба 1:200000.

-Ребята получили карты, таблички с расстояниями и азимутом, - рассказал Игорь Робеспьерович о ходе испытаний.- «Им приходится прокладывать свой маршрут по карте, проходить его, описывать обнаруженные обнажения и другие природные явления, отбирать характерные образцы, измерять элементы явления, а также делать записи в полевых журналах.

Каждая команда выставила на геологическую тропу двух участников, которые помогали друг другу исследовать ее. Айлина Мухаметзянова, студентка 4 курса горно-нефтяного факультета УГПТУ рассказала, что они узнали о проведении данного чемпионата из местных новостей. В течение недели они активно готовились к соревнованиям. 

– Практика очень помогла: у нашего университета есть собственная база «Солуни» на Павловском водохранилище. После первого года обучения мы прошли там стажировку. А после второго мы выбрали лагерь в Тюлюке или на реке Инзер. В любом случае это неделя жизни в деревне, проживание в палатке, приготовление пищи на костре, ежедневные маршруты в горах. Вот что меня зацепило в геологии: возможность увидеть красоту природы, побывать в тех уголках, куда не ходят обычные жители,- пояснила она. 

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика