В Стерлитамаке пройдут субботники и акция «Зелёная Башкирия».

Сегодня в администрации города прошло совещание по подготовке и проведению в городе субботников перед началом зимнего сезона и акции «Зелёная Башкирия». В нём приняли участие первые заместители главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров и Эмиль Шаймарданов, заместители главы администрации Ильдар Гарифуллин, Михаил Григорьев, начальники отделов и служб, руководители предприятий, организаций и учреждений города.



Как сообщил Ильдар Гарифуллин, со 2 сентября по 7 октября в Стерлитамаке проходят экологические мероприятия по уборке, благоустройству и озеленению территории. Для более координированной и эффективной работы город поделён на зоны. На каждой из них определено ответственное лицо, которое будет собирать всю информацию о проделанной работе.



Общегородской экологический субботник состоятся 30 сентября. Еженедельно по пятницам проходят «Дни чистоты» с привлечением волонтёров. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города поручено обеспечить санитарную очистку закреплённых территорий, куда входит вынос мусора, очистка фасадов, окраска цоколей, приведение в порядок объектов наружной рекламы и вывесок, обрезка деревьев и кустарников, уборка смета на дорогах, уборка мусора на газонах и т.д. Около каждого учреждения должны стоять урны, которые необходимо постоянно очищать. Необходимо организовать работу по ремонту заборов.



Специализированным организациям РСУ ДОР и УРБ поручено организовать уборку валежников по лесопосадкам, сбор и вывоз мусора по обочинам дорог. Руководителям учреждений высшего и среднего образования – обеспечить массовое участие молодёжи в субботниках. По школам и детским садам будет составлен график вывоза листьев. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ необходимо благоустроить придомовую территорию, произвести подсыпку чернозёма на придомовой территории, убрать и вывезти мусор с закреплённых территорий, произвести ремонт детских и спортивных площадок, отремонтировать элементы малых архитектурных форм и ограждения.



Отделу торговли было рекомендовано провести разъяснительную работу с владельцами торговых точек по обеспечению уборки прилегающих территорий. В случае нарушения владельцами торговых точек «Правил благоустройства» собственники будут привлечены к административной ответственности. Штраф на юридические лица составляет от 50 до 100 тысяч рублей, на должностные лица – от 10 до 15 тысяч рублей, на граждан – от 2 до 3 тысяч рублей.



Перед отделами строительства, архитектуры и управления ЖКХ ставится задача ликвидации граффити на фасадах зданий, сооружений и ограждений, усилить контроль за наведением застройщиками надлежащего порядка на строительных площадках и прилегающих к ним территориях (установка, ремонт и покраска ограждений и заборов, уборка и вывоз скопившегося мусора, обустройство въездов и выездов автотранспорта и строительной техники).



Контроль будет вестись за производством земляных работ и содержанию города. Предприятиям и организациям, производившим земляные работы, следует своевременно восстановить дорожное полотно в местах прокладки коммуникаций и благоустроить эти места.



Также Ильдар Рифович сообщил о проведении республиканской акции «Зелёная Башкирия». 23 сентября будут высажены саженцы деревьев на нескольких площадках города. К участию приглашаются все желающие. Также некоторые предприятия выступили с инициативой самостоятельно закупить посадочные материалы.



Пресс-служба администрации ГО