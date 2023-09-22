Радий Хабиров принял участие в XXVII Форуме современной журналистики «Вся Россия»

Радий Хабиров вместе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым осмотрел экспозицию Башкортостана, посвящённую поддержке специальной военной операции. На выставочных стендах – фото мест сражений, мобилизованных жителей и добровольцев, семей бойцов, доставки гуманитарных грузов. Часть экспозиции представляет собой летопись башкирской боевой славы в разные исторические периоды.

– Для Башкортостана защита Родины – это особая история. Начиная с XVI века, когда республика вошла в состав России, наши воины выполняли боевые задачи. Они участвовали в сражениях Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны. Наверное, есть какая-то генетическая память, которая сказалась и на СВО, – отметил Радий Хабиров.

В рамках форума Глава республики встретился с российскими журналистами. Тема дискуссии – «Башкортостан на СВО: «Своих не бросаем». Модератором встречи выступил председатель Союза журналистов страны Владимир Соловьёв.

– В июне 2023 года я принимал участие в журналистском форуме «Медиайыйын», который проходил в Уфе. Там я вручил Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову почётный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», – рассказал Владимир Соловьёв. – Этот знак мы вручаем тем людям высокого уровня, кто помогает журналистам в работе и в жизни. Тогда же я пригласил руководителя республики посетить наш форум в Сочи и очень благодарен за то, что Радий Фаритович сегодня с нами.

Глава Башкортостана в своём выступлении поблагодарил журналистское сообщество за огромный вклад в объективное освещение современного этапа развития России.

– Большое спасибо за ваш труд! В непростое для нашей страны время роль средств массовой информации имеет огромное значение. И если боевые действия на Донбассе мы называем специальной военной операцией, то в информационном поле идёт самая настоящая война, – подчеркнул Радий Хабиров. – У нас в Башкортостане, наверное, как и во многих регионах, появилась особая категория журналистов – военкоры. Эти ребята работают на передовой, выполняют свои задачи бок о бок с нашими воинами. И это очень важно.

Руководитель региона отметил регулярные информационные атаки недружественных сил в медиапространстве национальных республик России.

– Они не могут понять, что та дружба народов и межконфессиональное единство, которые присутствуют в нашем обществе, нерушимы. В этом – наша сила. В специальной военной операции принимают участие тысячи ребят из Башкортостана – мобилизованные жители и добровольцы, – сказал Радий Хабиров. – Да, попытки расколоть наше общество будут продолжаться. С ними нужно уметь бороться. Ещё одна важная задача – сохранение внутриполитического единства. Важно поддерживать нашего Президента и те институты, которые укрепляют наше государство.

В этой связи Глава республики обратил внимание на необходимость освещения важнейших шагов развития страны в различных отраслях науки и культуры, экономики, социальной сферы.

На встрече Радий Хабиров ответил на вопросы российских журналистов. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв вспомнил о резонансном случае, когда бывший военнослужащий, угрожая взорвать гранату на подъездной трассе к Уфе, попросил встречи с руководителем региона.

– Главное для меня было – сохранить его жизнь. Можно потерять работу, всё что угодно, но жизнь вернуть нельзя. К сожалению, после тех событий он решил уйти из жизни. Но я сделал всё, чтобы этого не произошло, – сказал Радий Хабиров. – Есть такая категория – «пятисотые». Некоторые ребята в силу разных причин, в том числе эмоциональных, дезертируют. Да, они оступились, но это не значит, что мы должны накинуться на них. У военно-следственных органов нет задачи – посадить их в тюрьму. Людям предлагают одуматься, вернуться. У Ильдара ситуация была сложнее, у него будто был сломан внутренний мир. Непостижимым образом он провёз гранату, взял заложников – одним словом, наломал дров. Когда я узнал, что он хочет встретиться со мной, не думал ни секунды, знал, что надо ехать, принять участие в судьбе этого человека. По телефону его успокоил, пообещал, что приедем и всё решим. Он вёл себя странно, но мы пытались договориться. Я пообещал помочь, поручился за него. Но обманывать, что он сейчас вернется домой, не стал. Ильдар поверил мне, отдал гранату, мы поговорили, я предоставил ему адвокатов, приехал к нему в военно-следственный отдел. Пообещал помочь его маме и дочке, и мы им помогаем. Для меня Ильдар остаётся солдатом, заблудившимся, но всё же солдатом.

Телеведущая Арина Шарапова отметила динамичное развитие региона и спросила, как информацию об этом освещают государственные СМИ.

– В республике работают 146 государственных СМИ, все они проводят единую информационную политику, – ответил Радий Хабиров. – Нас часто атакуют. Было время, когда журналисты, считавшие себя оппозиционными, смотрели на своих коллег из государственных изданий и организаций, как на неких трутней, которые выполняют неинтересную работу. Это не так. Они профессионалы. И благодаря им целая система работает в едином ритме.

Журналист «Первого канала» Дмитрий Толмачёв выразил опасение, что бойцы, возвращаясь с СВО, могут остаться наедине со своими проблемами. Глава Башкортостана сообщил, что в республике действуют 37 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Радий Хабиров отметил, что республика старается работать на опережение, выявляет потребности и предлагает помощь тем, кому она может потребоваться в будущем. Также в Башкортостане активно работают социальные инспекторы, действуют четыре центра поддержки участников СВО, филиал фонда «Защитники Отечества».

– Участники СВО – простые, скромные люди. Они не любят что-то просить у государства. Всё это может наложиться на их текущее состояние, например, связанное с ранениями. Человек может замкнуться в себе, что чревато негативными последствиями, – сказал руководитель региона. – Поэтому мы сами должны проявлять инициативу, предлагать людям помощь. Это главная задача.

Отвечая на вопрос спецкора программы «Постскриптум» телеканала «ТВ Центр» Юлии Грабовской, Глава Башкортостана отметил, что обсудит вопрос финансовой поддержки республиканских журналистов, которые работают в зоне СВО.

– Мне кажется, что на федеральном уровне нужно рассмотреть возможность получения военкорами статуса участника боевых действий, – отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики также рассказал, что при формировании добровольческих подразделений в них вступают офицеры из других регионов России. Они имеют право на такие же выплаты, как и добровольцы из республики.

– Это очень важно. Каждые полгода они получают по 200 тысяч рублей подъёмных и суточные – по 2 тысячи рублей. На передовой эти деньги называют «хабировками», – сообщил Радий Хабиров. – Ребята рассказывали мне, что карточки, на которые приходят эти деньги, они часто оставляют семьям на необходимые ежемесячные расходы.

В завершение встречи Глава Башкортостана вручил государственные награды республики журналистам, которые внесли вклад в освещение специальной военной операции и участия в ней жителей региона.

Фото с сайта glavarb.ru.