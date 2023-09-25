Спасибо ветеранам «Стерлитамакского рабочего»!

Совсем скоро страна и город отметят прекрасный осенний праздник – День пожилых людей.

И сегодня мы обращаемся к нашим ветеранам, при которых собрался костяк нынешнего коллектива редакции газеты «Стерлитамакский рабочий». И говорим спасибо за тот запас прочности, благодаря которому мы выстояли во время пандемии, не сорвав ни единого выпуска. Спасибо за то, что мы продолжаем развиваться, достойно принимая вызовы времени. Спасибо за замечательные уроки профессионализма и жизни!

Мы благодарны тем, кто внёс свой вклад в развитие газеты и уже вышел на заслуженный отдых. И тем, кто продолжает трудиться, достигнув пенсионного возраста, а это более четверти нашего кол-лектива – три пишущих журналиста, фотокор, специалист отдела подписки, инженер-программист.

Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и оптимизма!

Коллектив редакции

Фото из архива "СР"