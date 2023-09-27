Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет работников системы дошкольного образования

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! С вашей заботы и внимания начинается познание окружающего мира нашими самыми юными жителями города.



Каждый день вы помогаете детям открывать мир знаний, формируете у них необходимые навыки, развиваете их таланты и способности. Ваша работа требует полной самоотдачи, любви, мудрости и, порой, терпения. От всего сердца благодарю вас за преданное служение и за ваш вклад в будущее нашего подрастающего поколения.



От всей души желаю вам здоровья, энергии и успехов в вашей важной миссии. Пусть счастливые лица воспитанников и благодарность родителей вдохновляют вас на новые профессиональные свершения и победы! С праздником!