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27 Сентября , 09:42

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет работников системы дошкольного образования

Уважаемые работники системы дошкольного образования!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет работников системы дошкольного образования
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет работников системы дошкольного образования

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! С вашей заботы и внимания начинается познание окружающего мира нашими самыми юными жителями города. 

Каждый день вы помогаете детям открывать мир знаний, формируете у них необходимые навыки, развиваете их таланты и способности. Ваша работа требует полной самоотдачи, любви, мудрости и, порой, терпения. От всего сердца благодарю вас за преданное служение и за ваш вклад в будущее нашего подрастающего поколения.

От всей души желаю вам здоровья, энергии и успехов в вашей важной миссии. Пусть счастливые лица воспитанников и благодарность родителей вдохновляют вас на новые профессиональные свершения и победы! С праздником!

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