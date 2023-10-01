Жительница Стерлитамака делает мир вокруг себя добрее и прекрасней

О том, как украсить жизнь других

Есть люди, которые дарят свет своей души не только ближним, но и дальним – всем, кто встречается им на жизненном пути. Это такой божий дар – освещать жизнь других. Я встречала таких людей среди врачей и учителей, среди фронтовиков и детей войны, среди своих ровесников и совсем ещё молодых современников.



Женщина, о которой мне хочется рассказать, делает мир вокруг себя добрее и прекрасней не по обязанности и долгу, а по зову сердца. Она сажает и выращивает во дворе своего многоквартирного дома по улице Строителей деревья, кустарники и цветы. И живут обитатели 138 квартир этого дома в красоте и гармонии, в мире и согласии – среди цветов.

Любовь, которую можно вырастить



Наташа родилась и выросла в Уфе, а в Стерлитамак её привозили на каникулы к бабушке. Здесь и присмотрел её стерлитамакский парень Юрий Агафонов, который не захотел отпускать от себя улыбчивую девушку и, дождавшись, когда она подрастёт, сделал Наташе предложение.

Так Стерлитамак стал для неё родным. Вот уже 48 лет Наталия Михайловна и Юрий Васильевич Агафоновы вместе. Живут дружно, исповедуют одни и те же ценности, радуются успехам детей и внучек.



– Муж у меня замечательный, – говорит Наталия Михайловна. – Он во всём мне помогает. И мои садоводческие начинания поддерживает –

вместе сажаем растения, поливаем, корчуем. Только этим летом я ему работать особо не даю, он недавно перенёс операцию на глаза, так что я берегу своего Юру.

Им много пришлось пережить вместе. Из троих детей у Агафоновых осталось двое: старшая дочь Оксана вышла замуж и уехала в Италию. Там, в Генуе, потеряв супруга, она не выдержала и тоже вскоре умерла. Ей было 37 лет.

Дочь Татьяна и сын Михаил со своими семьями живут в Стерлитамаке. Они подарили родителям двух внучек: Анастасия уже студентка, а Анна учится в школе, в классе МЧС.



По профессии Наталия Михайловна – модельер-закройщик. Почти полвека отдала она этому ремеслу, трудилась в ателье «Уралочка», потом в Доме быта. Вывязывала очень красивые изделия, побеждала в конкурсах профессионального мастерства. Сейчас она на пенсии. Но без работы не сидит ни дня. Правда, теперь это связано с землёй.



Сегодня в это трудно поверить, но когда Наталия приехала в Стерлитамак, она понятия не имела ни об огородничестве, ни о садоводстве. У её родителей своего дачного участка не было. К саду её приобщила свекровь, которая научила Наташу понимать и любить землю. 35 лет Наталия Михайловна и Юрий Васильевич трудились в садоводческом товариществе «Майское» в Наумовке. Но когда Михаил переехал в собственный дом, супруги сад продали, чтобы помогать сыну обустраивать приусадебный участок. Однако любовь к цветам и деревьям, взращённая в душе Наталии Михайловны, оказалась так велика, что увидев двор нового дома, в который супруги переехали восемь лет назад, она решила: «Здесь будет сад!».



Двор, в котором хочется жить



Мы увиделись с Наталией Михайловной во дворе, засаженном елями и соснами, пирамидальными тополями и клёнами, рябинами и кустами сирени. На сентябрьских клумбах ещё цветут хризантемы, розы и гортензии, а кусты пионов уже заботливо подрезаны. Хозяйка всей этой красоты встречает меня с ведром в руках – только что закончила полив и прополку.



– Баба Наташа, ты с утра уже на ногах, – здороваясь, говорят ей молодые жильцы. – Какой рай ты нам во дворе устроила!

В этом дворе и вправду как в раю – три десятка пушистых ёлочек, жёлтая и вишнёвая сирень, плетистая жёлтая роза, более полусотни кустов пионов, тюльпаны, подснежники, нарциссы, флоксы, ирисы, ромашки, белые и голубые колокольчики… Всего, пожалуй, и не перечислить.

Сегодня Наталия Михайловна обдумывает перепланировку своего садового хозяйства:

– Сейчас я стараюсь свести к минимуму уход за клумбами. Поэтому сажаю долголетние крупные растения. Это чтобы облегчить уход за цветами и деревьями своим соседям на случай, если вдруг приболею. Хочу ещё в тетрадку всё подробно записать – как ухаживать за растениями, как их подрезать, чем и когда подкармливать.



Осень, весна, лето для Агафоновой – горячая пора. И растения отвечают ей на заботу и уход взаимностью, расцветая одно за другим на радость жителям дома.

– Здрасьте, баба Наташа! – слышу я со всех сторон, пока мы вместе рассматриваем насаждения. Чувствуется, что во дворе Наталию Михайловну любят и уважают.

– Я ведь не только цветы и деревья здесь ращу, – улыбается моя героиня, – но и детьми нашего двора занимаюсь. Мои дети ни разу не сорвали ни цветочка, они их только нюхают, ни одну бумажку не бросили во дворе.

Мы с Артуром Ришатовичем Фаизовым, старшим по дому, работаем в тесном контакте. Он к моим просьбам прислушивается и всегда старается помочь. Спасибо ему за это!



Пару лет назад их дом занял второе место в конкурсе на лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий в номинации «Лучший многоквартирный дом городского округа».

– На выделенный грант в 700 тысяч рублей мы благоустроили двор, огородили его. Тогда я и начала высаживать здесь без опаски редкие декоративные растения. Вот два кустика тамарикса, это мне сестра на недавний юбилей подарила. Вот гортензия редкого сорта, на следующее лето будет красиво цвести. Зачем я всё это делаю? Да я же тут живу, и каждый день всю эту красоту вижу. А какая благодатная усталость в конце дня, когда все дела во дворе переделаны…



12 сентября Наталии Михайловне исполнилось 70 лет. Знаете, как она его отметила? Напекла детям из своего двора пирожков с картошкой, и всех угощала прямо во дворе.

– Это лето, сами знаете, очень жарким, душным выдалось. И все только ждали, когда я во двор со шлангом выйду – и сразу пыль с деревьев смывается, и во дворе свежеет, и люди выходят из квартир на воздух – на скамейке посидеть, с детьми погулять. Многие молодые хотят купить квартиру в нашем доме, так им нравится наш двор.

А сколько у нас двойняшек рождается! В нашем доме четыре пары мальчиков и четыре пары девочек. Первые двойняшки уже в третий класс пошли!

Был у Наталии Михайловны опыт работы дворником. В течение года, что она официально трудилась на этом посту, двор пребывал в идеальном состоянии – ни травинки, ни соринки. Даже в квартирах на подоконниках не было пыли. Но от сильных нагрузок заболели суставы рук, пришлось снова переходить в бесплатные садовники.

– Я не удивлюсь, если и на том свете чем-нибудь подобным займусь, – шутит, прощаясь, моя собеседница. – А что, в райском саду, небось, тоже садовники нужны.

Живите долго, дорогая Наталия Михайловна! Радуйте своим замечательным занятием людей. И пусть в вашем дворе всегда цветут цветы и смеются дети!

Фото автора.