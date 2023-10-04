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4 Октября , 14:25

Поздравим нашу республику!

Уважаемые горожане, любители чтения, жители нашей республики, это предложение для вас! 

Централизованная библиотечная система приглашает вас к участию в конкурсе «Поздравь свою любимую республику» 

Условия участия и порядок проведения просты:

Конкурс пройдёт с 4 по 9 октября (включительно), народное голосование состоится 11 октября, в День Республики, с 9 до 21 часа.
Участником может стать любой желающий.
Все что, требуется – это ваше хорошее настроение и желание оригинально поздравить свою Республику Башкортостан. 
Рисунок, видеопоздравление, открытка, прочтение стихотворения – всё, на что способна Ваша фантазия

Для участия необходимо быть участником группы https://vk.com/bibliostr и иметь открытую страничку ВК.
Выложите свою работу у себя на странице в ВК со специальными тегами: #ПоздравьсвоюлюбимуюРеспублику#библиотекиСтерлитамака

Все работы будут размещены 11 октября для народного голосования в нашей группе ВКонтакте

Итоги конкурса будут подведены 12 октября 

Имена победителей будут опубликованы в нашей группе Вконтакте, а все участники получат сертификаты.

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"Стерлитамакский рабочий"

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