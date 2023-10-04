Поздравим нашу республику!

Централизованная библиотечная система приглашает вас к участию в конкурсе «Поздравь свою любимую республику»



Условия участия и порядок проведения просты:



Конкурс пройдёт с 4 по 9 октября (включительно), народное голосование состоится 11 октября, в День Республики, с 9 до 21 часа.

Участником может стать любой желающий.

Все что, требуется – это ваше хорошее настроение и желание оригинально поздравить свою Республику Башкортостан.

Рисунок, видеопоздравление, открытка, прочтение стихотворения – всё, на что способна Ваша фантазия



Для участия необходимо быть участником группы https://vk.com/bibliostr и иметь открытую страничку ВК.

Выложите свою работу у себя на странице в ВК со специальными тегами: #ПоздравьсвоюлюбимуюРеспублику#библиотекиСтерлитамака



Все работы будут размещены 11 октября для народного голосования в нашей группе ВКонтакте



Итоги конкурса будут подведены 12 октября



Имена победителей будут опубликованы в нашей группе Вконтакте, а все участники получат сертификаты.