Поздравим нашу республику!

Централизованная библиотечная система приглашает вас к участию в конкурсе «Поздравь свою любимую республику»
Условия участия и порядок проведения просты:
Конкурс пройдёт с 4 по 9 октября (включительно), народное голосование состоится 11 октября, в День Республики, с 9 до 21 часа.
Участником может стать любой желающий.
Все что, требуется – это ваше хорошее настроение и желание оригинально поздравить свою Республику Башкортостан.
Рисунок, видеопоздравление, открытка, прочтение стихотворения – всё, на что способна Ваша фантазия
Для участия необходимо быть участником группы https://vk.com/bibliostr и иметь открытую страничку ВК.
Выложите свою работу у себя на странице в ВК со специальными тегами: #ПоздравьсвоюлюбимуюРеспублику#библиотекиСтерлитамака
Все работы будут размещены 11 октября для народного голосования в нашей группе ВКонтакте
Итоги конкурса будут подведены 12 октября
Имена победителей будут опубликованы в нашей группе Вконтакте, а все участники получат сертификаты.