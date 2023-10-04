В Стерлитамаке прошёл брифинг по вопросам экологии

В брифинге участвовали директор Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО «Башкирская генерирующая компания» Юрий Махнёв и старший преподаватель кафедры «Общая химическая технология» ИХТИ УГНТУ Мария Лузина.
Основные тезисы:
Основным видом деятельности Стерлитамакской ТЭЦ является производство и обеспечение электрической и тепловой энергией промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора г. Стерлитамак.
Природоохранная деятельность Стерлитамакской ТЭЦ организована в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и направлена на снижение (предупреждение) негативного воздействия на окружающую среду. Предприятие относится ко II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются паровые и водогрейные котлы. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются дымовые трубы. Всего в атмосферу от всех источников Стерлитамакской ТЭЦ выбрасывается 43 загрязняющих вещества.
Стерлитамакская ТЭЦ не имеет собственных выпусков сточных вод в водные объекты. Сточные воды предприятия передаются для очистки на очистные сооружения АО «БСК» на основании договора.
На предприятии ведется селективный сбор отходов и вторичных материальных ресурсов. На Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК» внедрена и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ) ИСО 14001.
Специфичными для предприятия можно считать отходы, связанные с ремонтом оборудования – лом черных и цветных металлов, отработанные масла, промасленные отходы. На предприятии ведется селективный сбор отходов и вторичных материальных ресурсов, определены места накопления отходов, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов по видам.
Организован раздельный сбор отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами – бумаги, стекла, пластика, металла, упаковки ТМЦ в специально отведенных местах.
Основным видом топлива для Стерлитамакской ТЭЦ является природный газ, в качестве резервного - мазут.
Техническая вода на предприятии используется на приготовление химочищенной, обессоленной воды для восполнения потерь пара и конденсата в цикле ТЭЦ, подпитки теплосети, охлаждения вспомогательного оборудования, на подпитку систем оборотного водоснабжения.
С целью рационального использования водных ресурсов предусмотрены и реализованы следующие мероприятия:
- оборотная система охлаждения с использованием градирен башенного типа;
- повторное использование поверхностного стока (ливневые и талые воды) с территории промплощадки, а также части промышленных стоков после очистки на локальных очистных сооружениях (флотационная установка, фильтр-пресс);
- очистка производственного конденсата, возвращаемого от потребителей.
от стационарного сжигания топлива;
фугитивные выбросы.
Выбросы углекислого газа прямо зависят от объема используемого топлива и его состава. Поэтому использование в качестве основного топлива природного газа является самым важным и значимым мероприятием по снижению выбросов парниковых газов.
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ расположена на расстоянии 2,73 км к северо-западу от г. Стерлитамак.
Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны осуществляется Центральной энергетической лабораторией охраны природы ООО «БГК» согласно утвержденному плану-графику.
К аварийным ситуациям относится разгерметизация оборудования, которая приводит к образованию пролива нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, взрывам и пожарам.