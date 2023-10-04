В Стерлитамаке прошёл брифинг по вопросам экологии

В брифинге участвовали директор Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО «Башкирская генерирующая компания» Юрий Махнёв и старший преподаватель кафедры «Общая химическая технология» ИХТИ УГНТУ Мария Лузина.

Основные тезисы:

Филиал Стерлитамакская ТЭЦ ООО «Башкирская генерирующая компания» имеет две производственные территории – площадка Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Основным видом деятельности Стерлитамакской ТЭЦ является производство и обеспечение электрической и тепловой энергией промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора г. Стерлитамак.

Природоохранная деятельность Стерлитамакской ТЭЦ организована в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и направлена на снижение (предупреждение) негативного воздействия на окружающую среду. Предприятие относится ко II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются паровые и водогрейные котлы. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются дымовые трубы. Всего в атмосферу от всех источников Стерлитамакской ТЭЦ выбрасывается 43 загрязняющих вещества.

Стерлитамакская ТЭЦ не имеет собственных выпусков сточных вод в водные объекты. Сточные воды предприятия передаются для очистки на очистные сооружения АО «БСК» на основании договора.

На предприятии ведется селективный сбор отходов и вторичных материальных ресурсов. На Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК» внедрена и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ) ИСО 14001.

Сотрудники предприятия участвуют в массовых мероприятиях по уборке и благоустройству. Принято активное участие в единой республиканской акции «Зелёная Башкирия». Основными загрязняющими веществами (маркерными), выбрасываемыми в атмосферу с дымовыми газами от котлов являются: азота диоксид, азот(II)оксид, углерода оксид, сера диоксид, мазутная зола теплоэлектростанций, бенз(а)пирен.

Специфичными для предприятия можно считать отходы, связанные с ремонтом оборудования – лом черных и цветных металлов, отработанные масла, промасленные отходы. На предприятии ведется селективный сбор отходов и вторичных материальных ресурсов, определены места накопления отходов, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов по видам.

Организован раздельный сбор отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами – бумаги, стекла, пластика, металла, упаковки ТМЦ в специально отведенных местах.

Для выработки электроэнергии и тепла используется два основных сырьевых источника – вода и топливо.

Основным видом топлива для Стерлитамакской ТЭЦ является природный газ, в качестве резервного - мазут.

Техническая вода на предприятии используется на приготовление химочищенной, обессоленной воды для восполнения потерь пара и конденсата в цикле ТЭЦ, подпитки теплосети, охлаждения вспомогательного оборудования, на подпитку систем оборотного водоснабжения.

С целью рационального использования водных ресурсов предусмотрены и реализованы следующие мероприятия:

- оборотная система охлаждения с использованием градирен башенного типа;

- повторное использование поверхностного стока (ливневые и талые воды) с территории промплощадки, а также части промышленных стоков после очистки на локальных очистных сооружениях (флотационная установка, фильтр-пресс);

- очистка производственного конденсата, возвращаемого от потребителей.

Выбросы парниковых газов от производственной деятельности Стерлитамакской ТЭЦ можно разделить на две группы:

 от стационарного сжигания топлива;

 фугитивные выбросы.

Выбросы углекислого газа прямо зависят от объема используемого топлива и его состава. Поэтому использование в качестве основного топлива природного газа является самым важным и значимым мероприятием по снижению выбросов парниковых газов.

На предприятии разработаны проекты санитарно-защитной зоны для каждой из промышленных площадок. Согласно проекту, установление санитарно-защитной зоны для промплощадки Стерлитамакской ТЭЦ не требуется. Получено санитарно- эпидемиологическое заключение и Уведомление об отказе в принятии решения об установлении санитарно-защитной зоны №02-00-06/исх-14928-2019 от 31.12.2019г.. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 0,96 км к югу от производственной площадки Стерлитамакской ТЭЦ. Контроль содержания загрязняющих веществ ведется на границе промплощадки предприятия.

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ расположена на расстоянии 2,73 км к северо-западу от г. Стерлитамак.

Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны осуществляется Центральной энергетической лабораторией охраны природы ООО «БГК» согласно утвержденному плану-графику.

На обеих площадках Стерлитамакской ТЭЦ предусмотрены все возможные аварийные ситуации и разработаны планы локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

К аварийным ситуациям относится разгерметизация оборудования, которая приводит к образованию пролива нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, взрывам и пожарам.