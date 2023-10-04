В Стерлитамаке пройдёт семинар-совещание «Ты нужен Республике Башкортостан!»

В совещании примут участие представители администраций города и района, территориального органа внутренних дел по Республике Башкортостан, Центра занятости населения, национальных культурных центров.



На совещании будут освещены темы видов и порядка выплат на компенсацию расходов иностранного гражданина при переселении в Республику Башкортостан, требований к иностранным гражданам, желающим принять участие в подпрограмме.



В рамках данного совещания-семинара будет осуществляться прием граждан с целью консультирования соотечественников по основным положениям подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом».



Семинар состоится 5 октября в 15.30 по адресу: ул.Карла Маркса, 101, 2 этаж.



По информации центра занятости населения населения