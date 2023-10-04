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4 Октября , 20:35

В Стерлитамаке пройдёт семинар-совещание «Ты нужен Республике Башкортостан!»

5 октября в 15.30 по ул.Карла Маркса, 101, 2 этаж в центре занятости населения состоится семинар-совещание «Ты нужен Республике Башкортостан!» по вопросам реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом».

В Стерлитамаке пройдёт семинар-совещание «Ты нужен Республике Башкортостан!»
В Стерлитамаке пройдёт семинар-совещание «Ты нужен Республике Башкортостан!»

В совещании примут участие представители администраций города и района, территориального органа внутренних дел по Республике Башкортостан, Центра занятости населения, национальных культурных центров.

На совещании будут освещены темы видов и порядка выплат на компенсацию расходов иностранного гражданина при переселении в Республику Башкортостан, требований к иностранным гражданам, желающим принять участие в подпрограмме.

В рамках данного совещания-семинара будет осуществляться прием граждан с целью консультирования соотечественников по основным положениям подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом».

Семинар состоится 5 октября в 15.30 по адресу: ул.Карла Маркса, 101, 2 этаж.

По информации центра занятости населения населения

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