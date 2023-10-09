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9 Октября , 07:46

Проголосуйте за Максима Томашова из Стерлитамака!

Идёт второй этап  конкурса  «Народный участковый-2023»

Проголосуйте за Максима Томашова из Стерлитамака!
Проголосуйте за Максима Томашова из Стерлитамака!

Второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал 7 октября. Страна выбирает лучшего стража порядка из самой народной полицейской службы.

Онлайн-голосование  идётт с 7 по 16 октября на официальном сайте МВД по РБ.  По его результатам лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном, всероссийском, этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Выберите в списке участкового уполномоченного полиции, которого считаете самым достойным звания народного, и нажмите кнопку "голосовать".

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