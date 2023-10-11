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11 Октября , 12:52

Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт

Сегодня в Стерлитамаке перед дворцом спорта «Стерлитамак Арена» в честь Дня Республики развернулась сельскохозяйственная ярмарка.

Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт

Несмотря на холодный день, здесь полно народа.

Представители личных подсобных хозяйств наперебой предлагают свою продукцию. Большие очереди образовались у машин с картофелем и луком. Картошку можно купить по цене 20 рублей за килограмм, такая же цена у моркови. Лук же продадут по цене от 15 до 17 рублей за килограмм, капуста стоит 35 рублей за кг.

Мы поинтересовались у Андрея Захарова из Аургазинского района, который привёз на продажу выращенную на собственном огороде морковь, как сегодня идёт торговля.

Мужчина рассказал, что уже (а время было 11 часов) почти все распродал. Мы тоже не ушли от него с пустыми руками, а остатки он  и вовсе отдал бесплатно.

Любители осенних посадок толпятся у прилавков с кустарниками и цветами. Ассортимент просто на любой вкус.

Бойко идет торговля не только овощами, но и медовой продукцией. Так, трехлитровую банку цветочного меда можно купить за 1,5 тысячи рублей.

Тут же можно отведать вкусного плова и шашлыков.

автор : Виктория Овчинникова

фото автора

Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовёт
Автор:Виктория  Овчинникова  
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