В аэрокосмической школе открылся новый инженерный класс

– 7-й IT-класс расширит инженерную подготовку школьников Аэрокосмической школы,которое реализуется за счёт внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Наставником профильного класса стал филиал кампании «Уфанет» в Стерлитамаке. В сетевом сообществе проекта также учреждения дополнительного и высшего профессионального образования Стерлитамака и Уфы – ЦДЮТТ и УУНиТ.



Совместно с наставниками ребята будут больше заниматься программированием, участвовать в мастер-классах, посещать экскурсии с профессиональными пробами, знакомиться с профессиями. А главное, получат мотивацию выбора специальности, познакомятся с учебными профессиональными заведениями, узнают о реальном спросе и перспективе рабочих мест в Стерлитамаке и Республике Башкортостан.



На торжественном открытии нового класса у школьников горели глаза. Ребята легко ответили на вопросы квиза по информатике и пообещали стремиться к знаниям.

Школьники получили сувениры и подарки от наставников, а педагоги обсудили траекторию совместной работы по профессиональной ориентации.

Школу, наставников и детей поддержало в новом направлении родительское сообщество.

