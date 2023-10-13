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13 Октября , 14:05

В аэрокосмической школе открылся новый инженерный класс

О событии рассказывает учитель школы № 31, методист Информационно - методического центра, Председатель отделения Русского географического общества в Стерлитамаке Ольга Петровна Алиева:

В аэрокосмической школе открылся новый инженерный класс
В аэрокосмической школе открылся новый инженерный класс

– 7-й IT-класс расширит инженерную подготовку школьников Аэрокосмической школы,которое реализуется за счёт внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Наставником профильного класса стал филиал кампании «Уфанет» в Стерлитамаке. В сетевом сообществе проекта также учреждения дополнительного и высшего профессионального образования Стерлитамака и Уфы – ЦДЮТТ и УУНиТ.

Совместно с наставниками ребята будут больше заниматься программированием, участвовать в мастер-классах, посещать экскурсии с профессиональными пробами, знакомиться с профессиями. А главное, получат мотивацию выбора специальности, познакомятся с учебными профессиональными заведениями, узнают о реальном спросе и перспективе рабочих мест в  Стерлитамаке и Республике Башкортостан.

На торжественном открытии нового класса у школьников горели глаза. Ребята легко ответили на вопросы квиза по информатике и пообещали стремиться к знаниям.
Школьники получили сувениры и подарки от наставников, а педагоги обсудили траекторию совместной работы по профессиональной ориентации.

Школу, наставников и детей поддержало в новом направлении родительское сообщество.

Автор:Екатерина Яковлева
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