Два предприятия представят Башкирию на «Фермерской ярмарке» форума «Россия»

Чести представить республику удостоены дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» — индивидуальные предприниматели, выпускающие продукцию под брендами «Здравница травника Гордеева» и «Ремесленный шоколад из Башкирии», сообщили «РБ» в министерстве торговли.

— Гости и участники форума смогут оценить стопроцентно натуральный шоколад Григорьевых на целебном башкирском меду, а также познакомиться с фитопродукцией предприятия Михаила Гордеева, — пояснил министр торговли Алексей Гусев.

Руководитель ведомства также отметил, что участие в выставках и форумах стимулируtт развитие отрасли, помогая создать плодотворную среду для продвижения предприятий республики и привлечения потребителей.

Напомним, что предприятие уфимского предпринимателя Михаила Гордеева выпускает большой ассортимент лечебных трав и сборов, башкирского меда, натуральной косметики, здорового питания и эфирных масел. Семейное предприятие стерлитамакского предпринимателя Михаила Григорьева занимается выпуском шоколадных изделий с местными ингредиентами, используя полуавтоматизированную технологию производства.

В Международном выставочном форуме «Россия» примут участие все регионы страны. Каждый из них представит на ВДНХ свою уникальную экспозицию, демонстрирующую достижения в различных отраслях: промышленности, энергетике, АПК, транспорте, строительстве, науке и культуре. Запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа. Участники форума выступят со своими предложениями, основанными на экономических и историко-культурных особенностях региона. Они создадут общую концепцию выставки.