В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка

К участию приглашаются сельские товаропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

В связи с плюсовой температурой атмосферного воздуха реализация мясной продукции на сельскохозяйственных ярмарках возможна только при наличии специального оборудования для охлаждения.

Торговля товарами непродовольственной группы не допускается.

Также горожане смогут посетить еженедельные ярмарки по субботам и воскресеньям с 9 до 16 часов на Стерлитамакской межрайбазе (ул.Худайбердина, 85).

Места для торговли предоставляются бесплатно.

Фото: Виктории Овчинниковой