+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
18 Октября , 16:37

В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка

21 октября с 10 до 15 часов горожане смогут посетить заключительную сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдёт на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101).

В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка

К участию приглашаются сельские товаропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

В связи с плюсовой температурой атмосферного воздуха реализация мясной продукции на сельскохозяйственных ярмарках возможна только при наличии специального оборудования для охлаждения.

Торговля товарами непродовольственной группы не допускается.

Также горожане смогут посетить еженедельные ярмарки по субботам и воскресеньям с 9 до 16 часов на Стерлитамакской межрайбазе (ул.Худайбердина, 85).

Места для торговли предоставляются бесплатно.

Фото: Виктории Овчинниковой

В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
В Стерлитамаке пройдёт заключительная ярмарка
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика