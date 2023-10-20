Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных документов - главное

Административная ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ, услуг

Президент России подписал федеральный закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей.

В Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения. Закон устанавливает ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Также недопустимо отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная.

Штрафы для должностных лиц составят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. За необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований: на должностных лиц - штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для компаний – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке десять процентов

Глава государства подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Документ расширяет перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке десять процентов. В перечень вошли изделия для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки и пустышки, горшки, ванночки и горки для купания, мебель – манежи, стулья, стульчики для кормления, трикотажные и швейные изделия, игрушки и школьно-письменные принадлежности, а также детские автомобильные кресла и велосипеды.

Штраф за перевозку физлицами по территории России никотинсодержащей продукции без официальной маркировки

Президент подписал федеральный закон о штрафах до 25 тыс. рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы.

Так, предусматривается ответственность за нарушение запрета на перемещение по территории РФ физлицами табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции, на которых отсутствуют специальные марки или средства идентификации в соответствии с законодательством России.

Закон предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции, которая стала предметом нарушения.

Закон, направленный на оптимизацию работы правительства

Владимир Путин подписал федеральный закон, который направлен на оптимизацию работы правительства. Ряд полномочий кабмина передается отдельным ведомствам. Документом вносятся изменения в более чем 30 федеральных законов.

На уровень федеральных органов исполнительной власти передаются полномочия по осуществлению правового регулирования порядка ведения баз данных, реестров, утверждения перечней типовых документов, порядка сбора и предоставления информации, а также нормативно-правовому регулированию других вопросов.

Так, в соответствии с изменениями, вносимыми в Жилищный кодекс РФ, типовой договор соцнайма жилого помещения будет утверждаться не правительством, а минстроем. В законе «Об обращении лекарственных средств» минздраву передаются полномочия кабмина по установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения. Также ряд изменений коснулся транспорта, ветеринарии, кинематографии, волонтерской деятельности и других отраслей.

В реестре объектов культнаследия появился отдельный раздел с памятниками Великой Отечественный войны

Глава государства подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 5 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Согласно закону, минкультуры России наделено полномочием по утверждению перечня и упрощённого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.

Прежде реестр не содержал критерия, позволяющего идентифицировать включенный в него объект как объект культурного наследия, увековечивающий память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны, что затрудняло «понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности».

Всемирные игры дружбы

Указом Президента РФ в 2024 году будут проводиться международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге.

Цель соревнований – обеспечение гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества.

Согласно документу, правительству Российской Федерации поручено образовать оргкомитет, разработать комплекс мер и план основных мероприятий по подготовке и проведению международных соревнований. Поручено также принять меры по подготовке объектов к проведению соревнований. МИДу и СМИ поручено оказать содействие в продвижении международных соревнований.

Изменения в законе об электроэнергетике

Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об электроэнергетике».

Согласно документу, с 1 января 2024 года для субъектов электроэнергетики устанавливается возможность заключения двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, в том числе производимой на генерирующем объекте, ввод в эксплуатацию которого предполагается в будущем.

Денонсация Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств

Глава государства подписал федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств».

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - говорится в тексте документа.

Законом прекращается действие Рамочной конвенции с целью избежания дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы.

Усилен уровень пожарной безопасности критически важных объектов

Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О пожарной безопасности» и статью 97 федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Установлено, что на объектах, входящих в утвержденный правительством РФ перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, федеральный государственный пожарный надзор осуществляется указанными подразделениями в режиме постоянного государственного контроля (надзора).

При осуществлении федерального государственного пожарного надзора в режиме постоянного государственного контроля плановые надзорные мероприятия не проводятся.

Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Как следует из распоряжения Президента РФ, будет подписано соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подписание соглашения состоится на заседании Совета глав государств СНГ.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Разрешить Росфинмониторингу в ходе переговоров о подписании указанного Соглашения вносить в его проект, одобренный Правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в документе.

Строительство, создание и функционирование в Киргизии школ, осуществляющих обучение на русском языке

Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и кабмином Киргизской Республики об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.

Фото: kremlin.ru.