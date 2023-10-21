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21 Октября , 13:08

Андрей Назаров проинспектировал ход строительства Межвузовского кампуса

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан вместе с руководителями профильных ведомств, архитекторами и представителями подрядных организаций совершил еженедельный обход и оценил ход строительных работ объекта.

Андрей Назаров проинспектировал ход строительства Межвузовского кампуса
Андрей Назаров проинспектировал ход строительства Межвузовского кампуса

Внешний облик зданий первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе уже приобрел окончательные черты. Андрей Назаров дал рекомендации по дизайну фасада здания. Элементы и цвет декора должны гармонировать не только с башней кампуса, но и окружающими строениями местности, архитектурой столицы республики. Под его руководством участники совещания обошли различные помещения кампуса.

– В 15-этажном здании-башне, где будут располагаться индустриальные партнеры, приступили к финишной отделке, которая должна завершиться к концу октября. В 7-этажном здании отделочные работы по планам продлятся чуть дольше. Это научная часть кампуса, где интерьер, в том числе и мебель, будет выдержан в едином стиле. Лаконичность и символизм дизайна должны нести смысловые нагрузки и олицетворять передовые практики учебы, науки и технологического предпринимательства, – отметил премьер-министр.

Были обсуждены вопросы, связанные с размерами и цветами элементов оформления помещений. Интерьер должен соответствовать современному слову архитектуры, быть функциональным и комфортным для студентов, ученых и предпринимателей. Особое внимание уделено зоне ресепшена, холлу, переходам и лифтам, которые уже подключены для эксплуатации. Мебель для лабораторий, офисов и учебных аудиторий подобрана в соответствии с рекомендациями вузов, для чего предварительно были проведены встречи с ректорами и руководителями научных центров.

В рамках завершающей стадии возведения межвузовского кампуса первой очереди премьер-министр Андрей Назаров распорядился о проведении кураторами объекта ежедневных оперативных совещаний и вновь напомнил собравшимся о необходимости завершить все работы в указанные сроки.

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