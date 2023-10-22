Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие

В его стенах получили основное и среднее образование более 10 тысяч человек. Из них более 300 закончили с медалями. Лицей подготовил огромный отряд тружеников: учёных, военных, медиков, педагогов, представителей многих других профессий. Среди них один контр-адмирал ВМФ, Герой Советского Союза, два Героя России, представитель президента РФ по Приволжскому округу, вице-спикер законодательной палаты Госсобрания РФ, начальник отдела образования, 14 депутатов, 127 генеральных директоров различных государственных и негосударственных учреждений, 9 прокуроров, 12 судей, 2 заместителя главы администрации (один из них действующий), 3 заслуженных артиста РБ и РФ, 5 корреспондентов, 2 кандидата медицинских наук, руководитель Федерального казначейства, 7 профессоров и более сотни кандидатов наук.

Сегодня здесь функционирует 41 класс. Под его крышей обучаются более 1200 человек. А его коллектив насчитывает 74 работника. Среди них – заслуженные учителя России и Башкирии, почётные работники образования РФ, заслуженные работники РФ, отличники образования РБ и РФ. Многие награждены почётными грамотами РФ.

В день юбилея к этим наградам добавились десятки новых грамот самого разного уровня, от министерства образования РФ и Госсобрания – Курултая республики до грамот администрации города. А заместитель главы администрации города М.В.Григорьев присовокупил к ним ещё и сертификат на 100 тысяч рублей на материально-техническое оснащение.

автор: Фаяз Юмагузин

фото: Тамары Андреевой