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22 Октября , 13:52

Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие

Поздравить юбиляров в Городской дворец культуры пришли сотни его выпускников, почётных гостей, коллег. В их числе заместитель главы администрации города М.В.Григорьев, председатель Совета городского округа города Стерлитамак РБ С.В.Бойков, депутат Госсобрания–Курултая РБ 6-го созыва Г.Э.Юсупова, главный инспектор отдела образования С.Б.Седова, директор по технологии и развитию АО «БСК» Р.Н.Фаткуллин, председатель совета директоров, директор гимназии №1 Р.Р.Тажиев и другие почётные гости.

Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие

В его стенах получили основное и среднее образование более 10 тысяч человек. Из них более 300 закончили с медалями. Лицей подготовил огромный отряд тружеников: учёных, военных, медиков, педагогов, представителей многих других профессий. Среди них один контр-адмирал ВМФ, Герой Советского Союза, два Героя России, представитель президента РФ по Приволжскому округу, вице-спикер законодательной палаты Госсобрания РФ, начальник отдела образования, 14 депутатов, 127 генеральных директоров различных государственных и негосударственных учреждений, 9 прокуроров, 12 судей, 2 заместителя главы администрации (один из них действующий), 3 заслуженных артиста РБ и РФ, 5 корреспондентов, 2 кандидата медицинских наук, руководитель Федерального казначейства, 7 профессоров и более сотни кандидатов наук.

Сегодня здесь функционирует 41 класс. Под его крышей обучаются более 1200 человек. А его коллектив насчитывает 74 работника. Среди них – заслуженные учителя России и Башкирии, почётные работники образования РФ, заслуженные работники РФ, отличники образования РБ и РФ. Многие награждены почётными грамотами РФ.

В день юбилея к этим наградам добавились десятки новых грамот самого разного уровня, от министерства образования РФ и Госсобрания – Курултая республики до грамот администрации города. А заместитель главы администрации города М.В.Григорьев присовокупил к ним ещё и сертификат на 100 тысяч рублей на материально-техническое оснащение.

автор: Фаяз Юмагузин

фото: Тамары Андреевой

Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Лицей №3 имени Героя Советского Союза В.А. Секина отпраздновал 110-летие
Автор:Фаяз Юмагузин
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