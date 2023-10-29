Для благополучия жителей города и всей республики

Именно 29 октября 1991 года был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом. Сейчас – это сфера деятельности работников Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.



Сегодня мы беседуем с начальником территориального отдела по городу Стерлитамаку Альбертом Назимовичем Сибагатуллиным.

− Полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет наш отдел, – говорит он. − В настоящее время здесь трудятся восемь человек, выполняющих самые различные задачи в сфере совершенствования земельных отношений. Благодаря высокой корпоративной культуре и профессиональной компетенции наши сотрудники своим трудом вносят большой вклад в решение земельных вопросов, имеющих важнейшее значение для социально-экономического благополучия жителей города Стерлитамака и всей республики.



− Альберт Назимович, в канун профессионального праздника можно вести речь об итогах?

− Да, для нас праздник – это, в первую очередь, подведение итогов деятельности и определение дальнейших задач. Сегодня

государство уделяет основательное внимание обустройству земли, на которой мы живём, и требования к нашей работе достаточно высоки. К каждому заявителю мы подходим исключительно с пониманием, индивидуально, так как за каждым обращением стоят человеческие судьбы. Отдел не стоит на месте и быстрыми шагами идёт в эпоху информационных технологий: автоматизируются процессы управления земельными отношениями, ведутся электронные реестры, предоставляются государственные услуги с помощью портала «Госуслуг». Информационные технологии дают возможность достичь повышения качества предоставления госуслуг, результативности и эффективности госуправления.



Сегодня 21 вид госуслуг предоставляется населению в электронном виде. В настоящее время показатель по подаче заявлений через портал «Госуслуг» удалось довести до 97 процентов, а это означает, что граждане оценили удобство подачи заявлений в электронном виде.

Работа отдела также направлена на увеличение доходности городского бюджета от аренды и продажи земельных участков. За прошедшие девять месяцев текущего года доходы, администрируемые Министерством земельных и имущественных отношений Респуб­лики Башкортостан, в собственных доходах городского округа город Стерлитамак, составили 15 проц. За три квартала 2023 года отдел обеспечил мобилизацию доходов в бюджет города в сумме 309106,28 тыс. руб., что составляет 85,44 проц. от планового показателя: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, – 279348,53 тыс. руб. и доходы от продажи земельных участков – 29757,75 тыс. руб.



− Какие новые задачи стоят перед вами?

− На достигнутых результатах наш отдел не останавливается и, по-прежнему, основными задачами являются: цифровизация госуслуг в сфере земельных отношений, усиление работы по сокращению задолженности по арендной плате и вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков.

− Тех, кто хорошо работает, нужно поощрять?

− Ежегодно Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к профессио­нальному празднику. Лучшие из лучших сотрудников нашего отдела удостоились наград министерства.

Нагрудным знаком «Почётный работник земельно-имущественных отношений Респуб­лики Башкортостан» награждены главный специалист-эксперт Елена Ксенофоновна Иванова, главный специалист-эксперт Гульчачак Талгатовна Сиразетдинова и ведущий специа­лист-эксперт Лидия Фанисовна Золотарёва, которые проработали в сфере земельных отношений более 17 лет.



Мне и ведущему специалисту-эксперту отдела Ольге Леонидовне Солодовой вручена почётная грамота Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Благодарностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан за безупречную и эффективную гражданскую службу удостоились заведующая сектором Земфира Фархатовна Аллабердина и ведущий специалист-эксперт Юлия Александровна Воронова.

Есть уверенность, что совместная и слаженная деятельность Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, администрации города Стерлитамака, городских служб и в дальнейшем продолжится для обеспечения стабильного социально-экономического развития города Стерлитамака.

− Ваши пожелания коллегам?

– С огромной радостью и уважением поздравляю всех коллег с профессиональным праздником! Желаю самого крепкого здоровья, успехов, добра и новых свершений!



Подготовил М.Алёшин