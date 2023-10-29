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29 Октября , 09:00

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём автомобилиста

Уважаемые работники автомобильного и пассажирского транспорта, автолюбители и ветераны отрасли!

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём автомобилиста
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём автомобилиста

От всей души поздравляю вас с Днём автомобилиста! Современную жизнь практически невозможно представить без автомобиля. Поэтому праздник отмечают и те, для кого вождение транспорта – профессия, и автолюбители.


Автомобилисты ежедневно преодолевают огромные расстояния, обеспечивая комфорт и надёжность пассажирских и грузовых перевозок. Вы обслуживаете тысячи жителей и гостей Стерлитамака, задаёте темп жизни нашего города. Ваш труд – это не просто неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, но и залог экономического роста и социальной стабильности.


Выражаю искреннюю благодарность всем работникам автомобильного и пассажирского транспорта за ваш нелёгкий, но столь важный труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!


Рустем Газизов, глава администрации ГО г.Стерлитамак.

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