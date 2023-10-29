Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём автомобилиста

От всей души поздравляю вас с Днём автомобилиста! Современную жизнь практически невозможно представить без автомобиля. Поэтому праздник отмечают и те, для кого вождение транспорта – профессия, и автолюбители.



Автомобилисты ежедневно преодолевают огромные расстояния, обеспечивая комфорт и надёжность пассажирских и грузовых перевозок. Вы обслуживаете тысячи жителей и гостей Стерлитамака, задаёте темп жизни нашего города. Ваш труд – это не просто неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, но и залог экономического роста и социальной стабильности.



Выражаю искреннюю благодарность всем работникам автомобильного и пассажирского транспорта за ваш нелёгкий, но столь важный труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!



Рустем Газизов, глава администрации ГО г.Стерлитамак.