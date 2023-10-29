Крепче за баранку держись, шофёр!

Вставать на работу, когда большинство горожан ещё нежатся в постели, порой и в выходные, и в праздничные дни. И при этом всегда быть в форме,

чтобы ни одна медицинская комиссия не имела претензий. А на работе проводить много часов в напряжении. Расслабляться нельзя, на тебе ответственность за жизнь и здоровье многих людей. Нет, мы не о врачах, спасателях или пожарных… Мы о водителях.

Общий трудовой стаж водителя ООО «БашХимТранс» (дочернего предприятия АО «БСК») Юнира Явдатовича Хисамутдинова − более 42 лет. Мы встретились с ним в канун Дня автомобилиста. И наша беседа началась с ключевого, на наш взгляд, вопроса, который мог бы иметь отношение к любой профессии.

– Юнир Явдатович, насколько мне известно, за все сорок два года вашего трудового стажа у вас не было ни одной аварии, ни одного серьёзного ДТП. В чём

секрет вашей безупречной работы?

– Честно говоря, не задумывался. Работа водителя автобуса складывается из множества, казалось бы, неприметных вещей. Автобус должен быть безупречно подготовлен к выезду. В этом тоже специфика нашей работы. Внимание к техническому состоянию автобуса особое, всё должно работать как часы. Перед утренним рейсом нужно успеть оформить путевой лист, пройти медицинскую комиссию, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе автобуса. И только после этого ты можешь получить добро на выезд.

– Кого и куда возит водитель автобуса на вашем предприятии?

– Сегодня на ООО «БашХимТранс» работает около 450 человек. Это профессиональные водители, механики, машинисты бульдозеров и экскаваторов, трактористы, диспетчеры, мастера и слесари по ремонту. Раньше в основном возил рабочих БСК: то в командировки, то на капремонт филиалов компании. Ездил в Сызрань, Самару. А это сотни километров только в один конец. До Березняков, например, свыше восьмисот километров. Теперь чаще вожу наших рабочих на отдых. В основном в сторону Белорецка. Бывает, доезжают до Инзера, пересаживаются на поезд и едут дальше куда-нибудь в Челябинскую область…

Поясним: туристические поездки – тоже часть социального пакета предприятия. Летом чаще ездят ветераны предприятия. Работающие – круглый год, в рамках соцпакета ООО «БашХимТранс». А ещё в соцпакет входят компенсация стоимости путёвок в детские лагеря, пакет добровольного медицинского страхования, бесплатное посещение собственного спортклуба, дотация на питание в заводских столовых. В рамках программ по подготовке квалифициро-

ванных кадров, компанией предусмотрена возможность обучения дополнительным категориям на право управления транспортным средством за счёт предприятия. Так что неудивительно, что водителю автобуса работы тоже хватает.

– В чём секрет вашей преданности одному рабочему месту?

– Наверное, в стабильной заработной плате, хорошей пенсии, обновлённом автопарке. На предприятии ценят высококлассных специалистов. Приоритетными здесь остаются соблюдение трудовых гарантий и ответственность перед работником. Мы ещё долго говорили об особенностях профессии. Это только для несведущих работа водителя автобуса – крути баранку, и все дела. Но на деле всё не так просто. Те же туристические поездки – они ведь для рабочих. Для водителя это напряжённые трудовые будни. Но все эти неудобства для настоящего водителя, влюблённого в своё дело, – мелочи жизни.

– Если занимаешься любимым делом, то и работа спорится, – говорит Юнир Явдатович. – А трудиться в «БашХимТрансе» – это значит иметь стабильную заработную плату, соцпакет и повышать категории за счёт работодателя.

Фото предоставило ООО «БашХимТранс».