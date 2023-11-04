Антон Верницкий с Первого канала взял на память тюбик башкирского мёда для космонавтов

«Очень неожиданный стенд Башкортостана, потому что когда кабинет министров пришел на стенд Первого канала в скафандрах, для меня это было неожиданно. Пошел внутрь – что же у вас там такое? Что может быть в Башкирии: пчела-бурзянка, кумыс, а там космический корабль. Но на самом деле я прекрасно понимаю то самое устремление Башкоростана в будущее. И вообще вся эта выставка такая разнообразная, я узнал столько нового. Например, то, что башкирский мед расфасовывается в тюбики и отправляется нашим космонавтам. Я тоже взял его себе на память. И что сказать - алга, Башкортостан. Правильно?» - пошутил Антон Верницкий.

Напомним, что стенд нашей республики будет работать до 12 апреля.

Фото: Пресс-служба выставки от РБ.