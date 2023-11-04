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4 Ноября , 20:10

Башкирская "Берлога" расположилась в Москве

На международной выставке "Россия" состоялось открытие стенда Республики Башкортостан.

Башкирская "Берлога" расположилась в Москве
Башкирская "Берлога" расположилась в Москве

4 ноября на международной выставке "Россия" в самом крупном павильоне ВДНХ состоялось открытие стенда Республики Башкортостан.

Согласно сценарию, космический корабль из Башкортостана приземлился на территории ВДНХ в Москве и привез с собой главные достижения республики и планы будущего развития.

Прошлое, настоящее и будущее Башкортостана в ходе открытия стенда было продемонстрировано зажигательными башкирскими танцами, чарующими мелодиями курая, футуристическими роботами и молодыми людьми в космических костюмах.

Настоящий ажиотаж на стенде республики вызвала киберфизическая платформа «Берлога». Пилотный вариант этой продвинутой платформы впервые в России реализовали в Башкортостане. Это серия мобильных игр, обучающих школьников программированию и современным технологиям. В играх «Берлога» можно не только программировать, улучшая показатели своих персонажей, но и проходить образовательные модули очно и онлайн, открывая новые возможности. Особый интерес у посетителей стенда республики вызывала игра "Защита пасечника".

Популярностью у посетителей выставки пользуется и другая технологическая новинка - "пиар аттракцион", рассказывающий об истории, природе Башкирии и ее промышленном развитии. Для этого нужно просто надеть специальные виртуальные очки и погрузиться в многогранную жизнь республики.
На большом экране экспозиции республики были продемонстрированы 7 удивительных фактов о Башкортостане, ролики о башкирском меде, промышленном производстве, культурном наследии, традициях и обычаях многонационального народа региона и об известных людях Республики Башкортостана.

С самого начала работы выставки, возле стенда Башкирии образовались очереди москвичей и гостей столицы, желающих глубже ознакомиться с историей, прошлым, настоящим и планами развития республики.

Автор:Наиль Аширов

https://panoramarb.ru/news/novosti/2023-11-04/bashkirskaya-berloga-raspolozhilas-v-moskve-3506840

Автор:Екатерина Яковлева
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