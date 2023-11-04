+2 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
4 Ноября , 20:05

Башкортостан: движение вверх

4 ноября в Москве дан старт уникальному выставочному мероприятию, открылась международная выставка-форум "Россия".

Башкортостан: движение вверх
Башкортостан: движение вверх

Стенд Башкортостана выделяется своей масштабностью, красочностью и продвинутыми технологиями. Экспозиция исполнена в форме космического корабля, что выглядит вполне органично для ВДНХ, где исторически много экспонатов достижений космической отрасли.

Концепция стенда выглядит так: космический корабль из Башкортостана приземлился на территории ВДНХ  в Москве и привез с собой достижения Республики.

Выбор космической темы для концепции стенда Башкортостана выглядит вполне гармонично в контексте площадки ВДНХ. Многие экспозиции и павильоны здесь еще с советского времени  были посвящены освоению космоса. Здесь размещены монументы, посвященные первооткрывателям внеземных просторов, а прямо напротив выставки расположена знаменитая гостиница «Космос». В Башкирии целый ряд производств был направлен на техническое оснащение космических аппаратов, космонавты на орбите предпочитают башкирский мед и бритву «Агидель», а после полетов восстанавливаются в санаториях республики. Да и в целом тема космоса олицетворяет устремление вверх, развитие и совершенствование.

Еженедельно на выставке будут проходить тематические дни Башкирии. Такие, как неделя промышленности, сельского хозяйства и культуры, дни, посвященные башкирскому Деду Морозу — Кыш Бабаю и другие. На неделе сельского хозяйства  будет организована  встреча с  бортевиками, которые  не только расскажут, но и покажут, как добывается  башкирский бортевой мед.

3 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Башкирии можно будет увидеть башкирскую национальную свадьбу с соблюдением всех народных обычаев и обрядов.

Кроме того, на мероприятиях выставки в течение полугодия примут участие более 2500 школьников и студентов из Башкирии, которые организованными группами будут посещать выставку. Запланирован выезд  в Москву  40 делегаций учащихся.

У входа на выставку гостей встречает инсталляция по мотивам «Вышитой карты России».

Карта состоит из лоскутов, в дизайне каждого из которых прослеживается своеобразие каждого региона. Таким образом,  этот  арт-объект  подчеркивает  многонациональность России, дружбу и согласие народов.

Одним из центральных объектов выставки станет галерея «Достижения России» — огромный тоннель в форме коллайдера высотой почти 10 метров, внутри которого установлены интерактивные инсталляции с наиболее важными изобретениями и великими событиями России.

На весь период проведения выставки до 12 апреля 2024 года запланированы  масштабные культурные, образовательные и деловые мероприятия.

В Дни регионов каждый субъект федерации покажет  достижения в различных сферах,  пройдут выступления творческих коллективов и будут представлены  особенности кулинарии.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых главы регионов представят самые крупные  достижения.

Вход будет бесплатным для всех посетителей.

https://panoramarb.ru/news/novosti/2023-11-04/bashkortostan-dvizhenie-vverh-3506701

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru