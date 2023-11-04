Башкортостан: движение вверх

Стенд Башкортостана выделяется своей масштабностью, красочностью и продвинутыми технологиями. Экспозиция исполнена в форме космического корабля, что выглядит вполне органично для ВДНХ, где исторически много экспонатов достижений космической отрасли.

Концепция стенда выглядит так: космический корабль из Башкортостана приземлился на территории ВДНХ в Москве и привез с собой достижения Республики.

Выбор космической темы для концепции стенда Башкортостана выглядит вполне гармонично в контексте площадки ВДНХ. Многие экспозиции и павильоны здесь еще с советского времени были посвящены освоению космоса. Здесь размещены монументы, посвященные первооткрывателям внеземных просторов, а прямо напротив выставки расположена знаменитая гостиница «Космос». В Башкирии целый ряд производств был направлен на техническое оснащение космических аппаратов, космонавты на орбите предпочитают башкирский мед и бритву «Агидель», а после полетов восстанавливаются в санаториях республики. Да и в целом тема космоса олицетворяет устремление вверх, развитие и совершенствование.

Еженедельно на выставке будут проходить тематические дни Башкирии. Такие, как неделя промышленности, сельского хозяйства и культуры, дни, посвященные башкирскому Деду Морозу — Кыш Бабаю и другие. На неделе сельского хозяйства будет организована встреча с бортевиками, которые не только расскажут, но и покажут, как добывается башкирский бортевой мед.

3 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Башкирии можно будет увидеть башкирскую национальную свадьбу с соблюдением всех народных обычаев и обрядов.

Кроме того, на мероприятиях выставки в течение полугодия примут участие более 2500 школьников и студентов из Башкирии, которые организованными группами будут посещать выставку. Запланирован выезд в Москву 40 делегаций учащихся.

У входа на выставку гостей встречает инсталляция по мотивам «Вышитой карты России».

Карта состоит из лоскутов, в дизайне каждого из которых прослеживается своеобразие каждого региона. Таким образом, этот арт-объект подчеркивает многонациональность России, дружбу и согласие народов.

Одним из центральных объектов выставки станет галерея «Достижения России» — огромный тоннель в форме коллайдера высотой почти 10 метров, внутри которого установлены интерактивные инсталляции с наиболее важными изобретениями и великими событиями России.

На весь период проведения выставки до 12 апреля 2024 года запланированы масштабные культурные, образовательные и деловые мероприятия.

В Дни регионов каждый субъект федерации покажет достижения в различных сферах, пройдут выступления творческих коллективов и будут представлены особенности кулинарии.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых главы регионов представят самые крупные достижения.

Вход будет бесплатным для всех посетителей.

https://panoramarb.ru/news/novosti/2023-11-04/bashkortostan-dvizhenie-vverh-3506701