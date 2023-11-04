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4 Ноября , 12:06

Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.

На телеканале БСТ пройдет премьера документального фильма «Святое братство»

Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.
Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.

Более года в зоне СВО плечом к плечу с нашими бойцами из Башкортостана несут свою духовную службу отец Виктор и Хамза хазрат. Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации такой духовный дуэт.
На протяжении нескольких месяцев за службой священнослужителей наблюдала съемочная бригада военных корреспондентов телеканала БСТ. Вслед за отцом Виктором и Хамзой хазратом журналисты и операторы побывали на территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области, пообщались с мобилизованными и добровольцами из Башкортостана.
Фильм «Святое братство» - о том, как важна вера и межконфессиональная дружба в зоне боевых действий. О том, как поддерживают друг друга в самые трудные моменты люди разных религий и национальностей. О том, как работают настоящие братья.
О главной духовной миссии, дружбе и тяготах вдали от дома – смотрите в новом документальном фильме Азата Садрыева в День народного единства 4 ноября в 20:30 на телеканале БСТ.

Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.
Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.
Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.
Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.
Башкортостан стал единственным регионом России, который направил в зону спецоперации духовный дуэт.
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"Стерлитамакский рабочий"

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