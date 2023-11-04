Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём народного единства!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник символизирует добрососедство наших многочисленных народов, способствует укреплению согласия и взаимодействия между ними.

Сегодня мы вспоминаем героическое прошлое нашей страны и выражаем глубокое уважение нашим предкам и их подвигам. Мы прославляем тех, кто восстановил единство нашей Родины и стал символом силы и

мудрости российского народа.



Сегодня в Стерлитамаке и в Республике Башкортостан проживают представители различных народностей и национальностей. Их этническая и культурная самобытность, тёплые взаимоотношения между национальными центрами, поддержка друг друга –главный показатель силы государства, залог его развития и сохранения исторической памяти. Только вместе можно преодолеть все проблемы, создать благоприятные условия для жизни каждого.



Пусть наше единство будет прочным, а наша страна процветающей. Крепкого вам всем здоровья, успехов и новых достижений!



Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.