+2 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
4 Ноября , 09:00

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём народного единства!

Уважаемые жители Стерлитамака!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём народного единства!
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём народного единства!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник символизирует добрососедство наших многочисленных народов, способствует укреплению согласия и взаимодействия между ними.
Сегодня мы вспоминаем героическое прошлое нашей страны и выражаем глубокое уважение нашим предкам и их подвигам. Мы прославляем тех, кто восстановил единство нашей Родины и стал символом силы и
мудрости российского народа.


Сегодня в Стерлитамаке и в Республике Башкортостан проживают представители различных народностей и национальностей. Их этническая и культурная самобытность, тёплые взаимоотношения между национальными центрами, поддержка друг друга –главный показатель силы государства, залог его развития и сохранения исторической памяти. Только вместе можно преодолеть все проблемы, создать благоприятные условия для жизни каждого.


Пусть наше единство будет прочным, а наша страна процветающей. Крепкого вам всем здоровья, успехов и новых достижений!


Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru