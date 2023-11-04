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4 Ноября , 19:49

Радий Хабиров возложил цветы к монументу Дружбы в Уфе

В День народного единства глава региона возложил цветы к монументу Дружбы.

Радий Хабиров возложил цветы к монументу Дружбы в Уфе
Радий Хабиров возложил цветы к монументу Дружбы в Уфе

Памятник возведен в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства. Его заложили в 1957 году, а торжественное открытие состоялось в 1965 году. Он символизирует великую братскую дружбу русского и башкирского народов.

– День народного единства прочно вошел в наши души, в наши дела. С самого утра мы отправляем и получаем много поздравлений. Мы видим, что в этот непростой период люди объединяются. А вместе мы всегда сильнее, - отметил Радий Хабиров.

https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-11-04/radiy-habirov-vozlozhil-tsvety-k-monumentu-druzhby-v-ufe-3506579

Фото: Пресс-служба главы РБ.

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