В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное Дню народного единства

«Так же, как в День России и День великой Победы, мы обращаемся к судьбоносным событиям в истории страны. Вспоминаем подвиги наших предков, которые не раз всем миром поднимались для спасения Отечества. Независимо от веры и национальности, плечом к плечу они вставали на защиту Родины. Вся история России убедительно доказывает, что единство ее народов, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие – это главный и самый крепкий фундамент нашего общего дома», - подчеркнул глава региона.

Башкирские полки храбро сражались в битвах Отечественной войны 1812 года. В Первую мировую из нашего края ушли на фронт около полумиллиона человек. Навечно останутся в памяти подвиги земляков, приближавших вместе со всем советским народом победный май 1945 года. И сегодня наша страна вновь проходит через непростые испытания, сражается за свою независимость, достойное будущее. Тысячи башкортостанцев – контрактники, мобилизованные, бойцы добровольческих батальонов, подразделений Росгвардии – выступили на защиту Отечества.

«В нашей республике живут представители более 160 народов. И каждый из нас может сказать: Башкортостан – моя Родина. Это родная земля наших предков, где сегодня живем и трудимся мы с вами. Где будут жить наши дети, внуки и правнуки. То, что Башкортостан является краем межнационального мира и согласия – заслуга каждого из вас, всех наших народов. Истинный патриотизм закладывается через Атайсал, заботу о малой Родине. Не зря же говорят – великое начинается с малого. Все наши малые и большие дела работают на то, чтобы республика всегда оставалась опорой российского патриотизма и государственности. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности, решим самые сложные задачи. Наша сила – в единстве!», - подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель республики вручил отличившимся общественным и государственным деятелям, представителям общественных организаций награды России и Республики Башкортостан. Среди них директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры Марат Марданов, удостоенный ордена Дружбы народов. День народного единства он считает своим профессиональным праздником, поскольку более 30 лет занимается обеспечением безопасности, мира и согласия между народами республики.

- Мы создали наш центр вовремя, в самый необходимый момент и даже, можно сказать, опередили время. Буквально через несколько лет наступил сложный период глобальных вызовов. Речь, в частности, идет об атаках Запада на регионы, прежде всего многонациональные и многоконфессиональные. Если вспомнить недавние события, Дагестан раскачивают уже во второй раз. Информационные атаки совершаются также на нашу республику. Мы фиксировали их и решали этот вопрос во взаимодействии с органами государственной власти и муниципалитетами. Мониторинг межконфессиональных отношений на сегодняшний день очень важен, он позволяет прогнозировать развитие обстановки, вырабатывать прогностические оценки. Это хороший современный инструментарий для поддержания мира и согласия, - поделился с корреспондентом «РБ» Марат Марданов.

Фото: Пресс-служба главы РБ.

https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-11-04/v-ufe-proshlo-torzhestvennoe-sobranie-posvyaschennoe-dnyu-narodnogo-edinstva-3506743