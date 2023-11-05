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5 Ноября , 12:26

Башкирия открыла на выставке-форуме «Россия» стенд, целиком напечатанный на 3Д принтере

Вчера, в День народного единства, в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия».Все регионы страны представили на ней главные достижения в экономической, туристской, инвестиционной, промышленной и социальной сферах. Башкирия отличилась даже в подходе к изготовлению стенда, сообщает пресс-служба выставки

Башкирия открыла на выставке-форуме «Россия» стенд, целиком напечатанный на 3Д принтере
Башкирия открыла на выставке-форуме «Россия» стенд, целиком напечатанный на 3Д принтере

Стенд Башкирии – это космический аппарат со своим командным пунктом. Главный смысл визуализации региона – «от кочевников до беспилотников». Создавали космолет проектировщики из Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга на протяжении двух месяцев. Главное, что все 124,1 квадратных метра стенда полностью напечатаны на 3D принтере. Причем, одну деталь печатали до шести недель, а экологический посыл в том, что все материалы после экспозиции можно использовать повторно.

50 рейсов понадобилось, чтобы доставить все детали стенда в Москву, заметим, что самая тяжелая деталь космолета весит под тонну. Все имеет дальний смысл, ведь продлится «Россия» до 12 апреля 2024 года, как раз до Дня космонавтики. А 3 декабря в павильоне № 75 пройдет День Республики Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой выставки-форума «Россия».

Источник: https://resbash.ru/news/tekhnologii/2023-11-05/bashkiriya-otkryla-na-vystavke-forume-rossiya-stend-tselikom-napechatannyy-na-3d-printere-3507469

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