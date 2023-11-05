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5 Ноября , 12:28

Глава Башкирии привлёк внимание россиян к стенду республики на выставке-форуме «Россия»

Радий Хабиров опубликовал видеоприветствие с приглашением жителей страны посетить стенд Башкирии на ВДНХ в Москве, где представлены достижения региона. По поручению главы республики, 2,5 тысячи детей из региона посетят выставку за время работы до апреля 2024-го

Глава Башкирии привлёк внимание россиян к стенду республики на выставке-форуме «Россия»
Глава Башкирии привлёк внимание россиян к стенду республики на выставке-форуме «Россия»

— Президент России Владимир Владимирович Путин однажды сказал, что в Башкирии, как в капле воды, отражается вся Россия с ее многообразием культур, языков и дружбы народов. Республика — известный центр химии и нефтехимии, машиностроения и энергетики, металлургии и сельского хозяйства. Башкирия — популярный туристический край. В 2024 году мы будем отмечать знаменательную дату — 450-летие Уфы. Приглашаем вас на эти юбилейные торжества. Конечно, мы будем рады видеть вас на международной выставке «Россия». Вслед за Гагариным мы уверенно говорим: «Россия, поехали!», а у нас в республике говорят: «Алга, Башкортостан, Алга, Россия», — говорится в видеоприветствии.

Радий Хабиров напомнил, что концепция экспозиции Башкирии — «От кочевников до беспилотников». День Республики Башкортостан состоится в рамках выставки 3 декабря.

Фото скрин видео с приветствием Радия Хабирова.

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