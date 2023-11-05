Министры в скафандрах, космолёт и мед в тюбиках – чем еще запомнился первый день работы стенда Башкирии на выставке «Россия»

Министры республики в космических скафандрах под звуки курая и в сопровождении артистов прошли по павильонам главного выставочного комплекса страны и экспозициям регионов России, чем произвели настоящий фурор.

Посетители выставки аплодисментами приветствовали министра цифрового развития госуправления Геннадия Разумикина, первого замминистра культуры Наталью Лапшину, директора геопарка «Торатау» Артура Идельбаева, министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова, министра торговли Алексея Гусева и заместителя министра министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Фидана Ишемгулова. Событие привлекло внимание журналистов федеральных телеканалов. Такого смелого решения от «традиционной» республики никто не ожидал.

Журналист Антон Верницкий отметил, что у у него сразу возникло желание посетить экспозицию Башкортостана и посмотреть, чем еще решил удивить регион посетителей выставки.

– Команда Главы Башкортостана прошла сегодня по выставке в костюмах космонавтов, был дан старт нашей работе в течение шести месяцев. Вы сами видели, как все это было феерично и интересно, но при этом мы, конечно, не забыли и о нашем национальном колорите, – рассказал министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

Республика разместила свою экспозицию на футуристическом стенде, выполненном в виде космического аппарата, где представила основные достижения региона в различных областях.

Общая площадь стенда – 124 квадратных метра. Это один из самых высокотехнологичных стендов, и единственный полностью отпечатанный на 3D-принтере.

Самая тяжелая деталь космолета весит 960 килограммов. После печати детали доставили на территорию ВДНХ спецтранспортом. Для этого было задействовано порядка 50 рейсов, после чего строители занялись крупноузловой сборкой объекта.

Часть переносных деталей стенда может быть использована в дальнейшем для обустройства арт-пространств.

А сейчас в них расположились зоны виртуальной реальности, где гости стенда с помощью VR-очков отправляются в виртуальный тур по Башкирии: в знаменитую пещеру Шульган-Таш, на производство соды и на другие славящие республику на всю Россию объекты.

Семья с Камчатки, впечатлившись увиденным, захотела посетить Башкортостан летом и отправиться на сплав.

«Командный пункт управления» – место притяжения подростков. Здесь амбассадоры игры «Берлога» помогают гостям выставки тестировать мобильные игры «Защита пасеки» и «Академия».

В Башкортостане в проекте Национальная киберфизическая платформа участвуют 52 образовательные организации (90 технологических кружков). Цель проекта – увлечь школьников инженерным творчеством через мобильную игру «Берлога». Ребята в процессе игры учатся программированию, робототехнике и даже управлению беспилотными летательными аппаратами.

На стенде также можно познакомиться с проектами, реализация которых уже началась и будет завершена в ближайшем будущем. Это Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра (2022-2026 гг.), Евразийский музей кочевых цивилизаций (2022-2025 гг.), особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Урал» (2020-2024 гг.) и кластер БПЛА (2021-2026 гг.)

И это тоже еще не все. По периметру стенда установили оборудование, которое воспроизводит голограммы – объемные копии изображений знаменитых деятелей науки, культуры и искусства.

А еще гостей выставки угощают башкирским липовым медом в тюбиках – это не просто сувенир к выставке, но реально существующий продукт питания космонавтов нашей страны. Башкирский мед давно завоевал космос, на орбиту его поставляют с 2002 года.

Международная выставка-форум «Россия» продлится 6 месяцев и завершится 12 апреля 2024 года. Ежедневно на стенде Башкортостана будут проводить тематические мероприятия, выступления артистов, розыгрыши. Вход на выставку бесплатный.



Фото АНО Конгресс-бюро Башкортостана

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-11-05/ministry-v-skafandrah-kosmolyot-i-med-v-tyubikah-chem-esche-zapomnilsya-pervyy-den-raboty-stenda-bashkirii-na-vystavke-rossiya-3507560