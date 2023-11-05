На сцене – самые-самые!

После пятимесячного перерыва клуб весёлых и находчивых системы лиг КВН юга Башкирии вновь собрал вместе игроков, болельщиков и многочисленных зрителей. В последний вечер октября в ГДК прошли полуфинальные игры молодёжной лиги КВН юга РБ. В борьбе за путёвки в финал, который состоится в Стерлитамаке уже 28 ноября, скрестили шпаги юмора десять команд, представляющие не только учебные заведения и предприятия нашего города, но и студенческую и работающую молодёжь из Уфы, Салавата и Орска.

Разбитые на два блока, команды-участницы соревновались друг с другом в двух конкурсах – «Приветствии» и «Триатлоне». Студенты колледжей, университетов, а также молодые заводчане наряду с находчивостью и чувством юмора демонстрировали свои вокальные, хореографические и спортивные таланты, что только украсило полуфинальные сражения.

– Дождались! – таким возгласом приветствовал собравшихся в большом зале ГДК ведущий лиги Роман Маннанов.

И действительно, народ по КВНу соскучился. Поэтому многие шутки и миниатюры зал принимал с воодушевлением. Впрочем, обо всём по порядку.



«ПРОВОДИТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ СКУКУ И СТАРОСТЬ»



Такой благой целью задались игроки из Салавата «ИНН», начавшей выступление команд первого блока. Выехав на сцену на ненастоящих конях, салаватские ребята шутили про родной город, тюрьму очень нестрогого режима, деда, выпившего бутылку энергетика, и «отца» Михаила.

Сами игроки представили себя как «хорошую команду, почти небитую, с отечественными запчастями, татарской прошивкой и собственной иконкой».

Команда Стерлитамакского психоневрологического интерната «Леди понедельника» шутила на околомедицинские темы.

Команда химико-технологического колледжа «Химсостав» прошлась по возрастному составу конкурентов из команды БСК.

Ещё у будущих химиков были миниатюры про «Титаник», неназванные элементы таблицы Менделеева, урок химии и отношения Лизы и Максима, которые из сферы химии перекочевали в область биологии.

Казахи из орской команды «Вот как-то так» показали, пожалуй, одно из самых ярких приветствий всей игры. Вот только несколько шуток от Орска:

– Казахские дети всегда остаются безнаказанными, потому что в юрте нет углов.

– У нас в Орске дороги скатертью застелили. Мэр так и сказал нам: «Скатертью дорога!».

– Ты куда?

– Звонили из военкомата. Я поехал. Родина-мать зовёт.

– Ты служить?

– Нет, я в Казахстан. Говорю же, Родина-мать зовёт.

Самая взрослая команда «Метод Сольве», представляющая БСК, шутила на взрослые темы. А закончила предложением ассоциировать Башкирию не с мёдом, а с содой:

– Потому что мёд добывают пчёлы, а

соду – башкиры.

В конкурсе «Триатлон» команды выдали дважды по две шутки, потом спели по две карапули, а затем ответили на вопросы одного из членов жюри.

Запомнилось у «ИНН»:

– Медведь по запаху понял, что охотники забыли ружья дома.

Позабавило у Орска:

– Чак-чак-чак-чак – именно так тикают татарские часы.

Напрямую путёвки в финал молодёжки получили две команды, набравшие больше всего баллов – «Вот как-то так» и «ИНН».



КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА



Второй блок открыла команда физкультурного колледжа «Физруки», которая знает, как победить в гонке на вылет. Ребята много двигались, крутили сальто, делали мостик. Правда, пока они всё-таки больше спортсмены, чем шутники и юмористы. Но потенциал у команды определённо есть.

«Да-Мы» из строительного колледжа

открыли клуб анонимных логотипов:

– Айфон, что с тобой?

– Меня раскусили!

А ещё «Да-Мы» пригласили к себе в помощницы нейросеть. И кое в чём она им определённо помогла.

Команда СФ УУНиТ «Филпром», славящая-

ся своим нетривиальным юмором, устроила на сцене любопытную викторину «Не чудовище ли ты?».

Были у девушек и другие удачные диалоги:

– Я в скачках участвовала.

– Выиграла?

– Проиграла. Как я тебе лошадь обгоню?!

Команда из Стерлитамака «Вторая молодость» вышла на сцену с картонной фигурой Байдена:

– Надёжно сделали, не падает. А что молчит? Снова слова забыл, что ли?..

– Теперь не только Крым, но и Байден – наш.

Пошутили столичные парни и про мужской лексикон на танцполе, про любую татарскую няняйку и про Тинькофф Инвестиции.

В конкурсе «Триатлон» отличились «Да-Мы» («Клоун-дальтоник думает, что он гот»), «Филпром» («Чтобы детские праздники прошли весело, не приводите на них детей») и «Парни из Уфы» («Родительский дом никак не продать: няняйка оттуда не хочет съезжать»). Путёвки финал члены жюри решили вручить командам «Парни из Уфы» и «Филпром». Ещё несколько команд обещали добрать в финал дополнительно. Кто будет участвовать в жаркой баталии за победу в финале, узнаем совсем скоро. На кону – поездка на фестиваль КВН в Сочи.

Фото Тамары Андреевой.