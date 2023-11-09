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9 Ноября , 19:15

В единстве – сила

В Стерлитамаке состоялось  заседании комиссии по государственно-конфессиональным отношениям

В единстве – сила
В единстве – сила

В администрации города состоялось  заседании комиссии по государственно-конфессиональным отношениям. Провёл его заместитель главы администрации П.Н.Шорохов.

Подведены итоги деятельности в 2023 году. Начальник отдела по работе с общественными институтами И.Р.Еналиев  отметил, что межнациональные отношения стабильны. И сохранение  согласия – задача общая, так как не прекращаются попытки врагов России ослабить это единство.

Павел Николаевич также говорил о положительных результатах.  Во время празднования Крещения тем, кто совершал омовения были предоставлены более комфортные условия.  В центре города появилась новая и в тоже время скрытая от посторонних глаз площадка для забоя жертвенных животных при праздновании Курбан-байрама. Одним из самых знаковых событий года стало открытие в Стерлитамаке новой мечети «Мухаммадсалим».

В то же время, к сожалению, фиксируются  факты игры мошенников на чувствах верующих. Когда, например, деньги, собираемые под видом помощи страдающему от войны мирному населению Газы, идут  на совершенно противоположенные  цели.

Так же обсуждались вопросы вывода сигнализации религиозных объектов на пульт МЧС (в случае пожара) и их антитеррористической защищённости.

В единстве – сила
В единстве – сила
В единстве – сила
В единстве – сила
В единстве – сила
В единстве – сила
В единстве – сила
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