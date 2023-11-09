Жители Башкирии могут принять участие в народном голосовании конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

- Во II Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», который проводится по инициативе партии «Единая Россия», участвует 100 заявок от Республики Башкортостан, - сообщил Анатолий Дубовский, координатор партийного проекта «Жители МКД». - Наибольшее число заявок от республики подано в номинации «Лучший двор», следующие по популярности номинации «Самый дружный дом» и «Лучший подъезд», - добавил спикер.

Поддержать наших участников и проголосовать за них можно на официальном сайте конкурса. Народное голосование продлится до 30 ноября. Победители конкурса будут выбраны из числа заявок, получивших наибольшее количество голосов. Итоги станут известны в декабре текущего года.

Цель конкурса - выявить и распространить лучшие региональные практики управления многоквартирными домами, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.

Партнерами конкурса выступают Минстрой России, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

Фото пресс-службы Башкортостанского регионального отделения всероссийской политической Партии «Единая Россия».