«Единая Россия» запустила Всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости»

Старт ежегодной Всероссийской акции дало Московское городское отделение «Единой России». Вместе с председателем Центрального совета сторонников Ольгой Занко, председателем Совета сторонников «Единой России» города Москвы Верой Степаненко и депутатом Госдумы Светланой Разворотневой активисты МГРО привезли подарки для маленьких пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Их собрали депутаты, члены «Женского движения Единой России» Москвы и жители столицы.

- Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей - это настоящий подвиг. Ребят нужно поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники «Единой России» проводят акцию «Коробка храбрости». В прошлом году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков, – рассказала Ольга Занко.

В день старта акции боксы для сбора игрушек установили по всей стране в региональных исполкомах партии. В ЛНР жители будут наполнять «Коробки храбрости» уже второй год подряд. Одними из первых подарки для детей принесли секретарь Луганского реготделения «Единой России» Денис Мирошниченко и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Коробки храбрости» установили в Санкт-Петербурге, Башкортостане и Свердловской области. В Северной столице в коробку, расположенную в региональном исполкоме партии, игрушки передали спикер заксобрания Александр Бельский, руководитель регионального исполкома Валерий Гарнец, председатель регионального Совета сторонников Павел Рыбчак. В Екатеринбурге «Коробка храбрости» появилась в штабе общественной поддержки. Мягкие игрушки и канцтовары принесли глава регионального Совета сторонников Сергей Карякин и другие активисты.

В Уфе в бокс в Госкомитете Республики по жилищному и строительному надзору игрушки положили глава регионального Совета сторонников Яков Кугубаев и руководитель ведомства, член регионального Совета сторонников Артур Давлетшин.

- Такие акции очень важны для поддержки детишек, которые находятся в медицинских учреждениях. Им необходимо побороть свой страх, пройти болезненные процедуры и поскорее выздороветь. Призываю коллег из других ведомств, учреждений, неравнодушных жителей нашей республики принять участие в этой доброй акции, пополнить боксы игрушками. Без вашей помощи не обойтись, - отметил Артур Давлетшин.

Сбор игрушек продлится до 1 декабря. Все подарки передадут в детские медучреждения.

- Башкортостан – один из самых активных регионов по участию в акции «Коробка Храбрости». В прошлом году мы собрали порядка 10 тысяч игрушек. Мы благодарим наших жителей, наших активистов и приглашаем всех желающих снова присоединиться к акции. В этом году мы впервые передадим игрушки в Уфимский хоспис, а также в детскую клиническую больницу №17 г. Уфы и в Республиканскую детскую клиническую больницу, -рассказал председатель регионального совета сторонников «Единой России» Яков Кугубаев.

Игрушки можно принести в офис Регионального исполкома Единой России (г. Уфа, ул. Цюрупы, 17, 3 этаж).

Лучшими подарками для «Коробок храбрости» могут стать: куколки, фигурки зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, маленькие наборы-конструкторы, пазлы, яркие книги (в упаковке), карандаши, фломастеры, наборы для творчества.

Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

Обращаем ваше внимание, по санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке, а также не приобретать мягкие игрушки - бытовая пыль может вызвать у детей аллергию.

Фото: пресс-служба Башкортостанского регионального отделения всероссийской политической Партии «Единая Россия».